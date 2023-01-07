MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 13:52

Reha Özcan'ın bir çorbaya ödediği fiyata isyanına Berna Laçin tepkisiz kalamadı

Başarılı oyuncu Reha Özcan katıldığı bir yemekte çorba fiyatına tepkisiz kalamadı….

MAGAZİN
07 Ocak 2023 - 13:52
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Reha Özcan’ın bir çorbaya ödediği fiyata isyanına Berna Laçin tepkisiz kalamadı
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Başarılı oyuncu Reha Özcan sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Davet edildiği bir yemekte sadece az çorba içtiğini söyleyen başarılı oyuncu gelen hesaba isyan etti. Rehan Özcan’ın tepkisine Berna Laçin de tepkisiz kalamadı. Reha Özcan

İçinde altın mı var 



Twitter hesabında bir çorbaya 380 Tl fiyat yazılmasına isyan eden başarılı oyuncu. Davet edildiği bir yemekte sadece çorba içebildiğini söyleyerek isyan etti. Reha Özcan’ın sosyal medya hesabında paylaştığı siteme Berna Laçin’den destek sitemi geldi. ‘İçinde altın mı vardı?’ Diye soran Berna Laçin’e Reha Özcan’ın cevabı ‘içim acıdı’ oldu. İşte ünlü isimlerin sosyal medyada yaşanan o diyaloğu. Reha Özcan

Reha Özcan ve Berna Laçin

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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