SPOR
23 Mart 2023 - 13:19

Reims, Beşiktaş'tan Valentin Rosier'i istiyor

Beşiktaş’ta son haftalarda takımdan ayrılabileceği yönünde haberler iyice artan Valentin Rosier’e Fransa’dan talip çıktığı iddia edildi. Reims kulübü yetkililerinin Beşiktaş’a teklif yapma hazırlığında olduğu konuşuluyor.

SPOR
23 Mart 2023 - 13:19
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Reims, Beşiktaş’tan Valentin Rosier’i istiyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta bu sezon beklentilerin bir hayli altında bir performans sergileyen Valentin Rosier büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Form düşüklüğü nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş’in de gözüne giremeyen Rosier formasını son haftalarda takıma devre arasında katılan Onur Bulut’a kaptırmıştı.

Formasını Onur'a kaptırmıştı

Onur Bulut’un son haftalarda iyi bir performans sergilemesiyle birlikte takımda alacağı sürenin iyice azalacağı beklenen Valentin Roiser’in takımdan ayrılabileceği yönünde haberler bir süredir konuşuluyordu.



Yönetimle önümüzdeki sezonun kadro planlamasıyla ilgili olarak bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in uygun bir teklif gelmesi durumunda Valentin Rosier ile yolların ayrılabileceğini söylediği iddia edildi.

rosier için reims iddiası

Reims, Rosier'i yakın takipte!

Fransız ekiplerinden Reims’in bir süredir Rosier’i yakın takipte olduğu konuşulurken, yetkililerin sezon sonunda resmi bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalması bekleniyor.

Beşiktaş’ta kiralık olarak geçirdiği dönemde iyi bir performans sergileyen Rosier için siyah beyazlılar 4.8 Milyon Euro bir bonservis ücreti ödemişti. Siyah beyazlı kulübün Rosier’in takımdan ayrılması için en az 6 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti beklentisinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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