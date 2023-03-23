Reims, Beşiktaş’tan Valentin Rosier’i istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta bu sezon beklentilerin bir hayli altında bir performans sergileyen Valentin Rosier büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Form düşüklüğü nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş’in de gözüne giremeyen Rosier formasını son haftalarda takıma devre arasında katılan Onur Bulut’a kaptırmıştı.
Formasını Onur'a kaptırmıştıOnur Bulut’un son haftalarda iyi bir performans sergilemesiyle birlikte takımda alacağı sürenin iyice azalacağı beklenen Valentin Roiser’in takımdan ayrılabileceği yönünde haberler bir süredir konuşuluyordu.
Yönetimle önümüzdeki sezonun kadro planlamasıyla ilgili olarak bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in uygun bir teklif gelmesi durumunda Valentin Rosier ile yolların ayrılabileceğini söylediği iddia edildi.