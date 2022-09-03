SİYASET
03 Eylül 2022 - 13:50

Rekabet Kurulu'na Cumhurbaşkanının imzasıyla yeni isimler getirildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan bir kararda Rekabet Kurulu'nu ikinci başkanlık koltuğuna ve üyelik koltuklarına yeni isimler getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SİYASET
03 Eylül 2022 - 13:50
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Rekabet Kurulu'na Cumhurbaşkanının imzasıyla yeni isimler getirildi!


Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bir kararda Rekabet Kurulu'nun ikinci başkanlık koltuğu ile üyelik koltuklarına yeni isimler atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda yeni atama isimleri duyuruldu.

Yayımlanan karar içeriğinde Rekabet Kurulu'nun ikinci başkanı olarak Ahmet Algan atanırken Şükran Kodalak ile Hasan Hüseyin Ünlü'nün de Rekabet Kurulu üyeliğine atamaları gerçekleştirildi.



Rekabet Kurulu

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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