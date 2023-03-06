Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk’a 'Satın alırken bize sormadı' cezası!

Dünya genelinde en çok kullanıcıya sahip platformların başında gelen Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Türkiye'nin rekabet otoritesinden kötü bir haber
aldı. Kurul, Musk'a satın alım sırasında Türkiye'den izin almadığını gerekçe göstererek cezai yaptırım uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Yönetim Kurulu, Twitter Inc.'in münhasır kontrolünü elde etmek için bir işlemi onayladı. Diğer taraftan da Elon Musk'a 2022'de Türkiye'deki brüt gelirinin 1/1.000'i kadar idari para cezası verilmesine karar verildi.
"REKABET KURULU'NUN İZNİ ALINMADI"
Cezanın gerekçesi ise Twitter satın alımlarının Rekabet Komisyonu tarafından onaylanmamasıydı. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Soruşturma, Elon R. MUSK tarafından, Twitter Inc.'in tek kontrolüne yönelik olarak sonuçlandırıldı. Twitter Inc.'in münhasır kontrolünü ele geçirme operasyonunun varsayılan incelemesinin ardından 3 Şubat 2023'teki Rekabet Konseyi toplantısında. Elon R. MUSK ile ilgili 4054 sayılı Müsabakaların Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesi kapsamında, 4054 Sayılı İşlemler Kanununun 7. bu maddeye dayanılarak yayınlanan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu'nun iznini gerektiren Birleşme ve Devralma Tebliği kapsamında yetkilendirilmiş olması; İşlem nedeniyle etkin rekabette önemli bir bozulma olmaması nedeniyle işlemin silinmesi, Ancak, kayda konu işlem Rekabet Kurulu'nun izni olmadan yapıldığından, 16. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işleme taraf olan Elon R. MUSK, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Türkiye'de 2022 yılı için gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde, Ankara idare mahkemeleri tarafından kendisine gayri safi gelirlerinden binde biri şeklindeki oranında idari para cezası verilmesine karar verildi.'