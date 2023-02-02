Google Alphabet Inc., Google LLC ile birlikte Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Advertising and Marketing Ltd. hakkında bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı başlatanın ise Rekabet Kurumu olduğu bildirildi. Ekonomik bütünlükteki hakim durumun kötüye kullanılması çerçevesinde 054 sayılı Kanun’da yer alan 6. madde ihlali olduğu şüphesiyle bir ön araştırma rapor hazırlayan Rekabet Kurulu, raporda yapılan bazı tespitlere ilişkin 6'yı ihlal edip etmediğini belirlemek için Rekabet Kurumu tarafından bir karar verildi.
GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 15:44
Rekabet Kurulu'ndan Google kararı: Genel arama ihlalinden soruşturma başlatıldı!
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Google hakkında hakim durumun kötüye kullanılmasından dolayı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.
GÜNDEM
02 Şubat 2023 - 15:44