EKONOMİ
26 Eylül 2022 - 11:44

Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!

Dolar, Fed ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından yeni haftaya rekor bir yükselişle başladı. USD/TL tarihinde ilk kez 18.44 seviyesinin üzerine çıktı. Öte yandan Euro/TL bugün düşüş trendine devam ediyor.

EKONOMİ
26 Eylül 2022 - 11:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!


Geçen hafta USD/TL kuru, Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ile Aralık 2021'de kırdığı rekoru kırmıştı. USD/TL son dönemde hızlı yükselişini sürdürerek haftanın ilk gününde 18.44 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

26 Eylül 2022 Pazartesi dolar kuru ne kadar

26 Eylül 2022 Pazartesi dolar kuru ne kadar?



USD/TL paritesi son haftalarda birbiri ardına rekorlar kırdıktan sonra yeni haftaya 18.4478 seviyesinden başlayarak rekor kırdı. Dolar geçen sefer 18.4114'te kapanmıştı. Dolar kuru son verilerinde 18,45 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Euro ne kadar Bu arada Euro/TL uzun süredir düşüş trendinde. 17.7923 liradan başlayan euro, önceki günü 17.8533 liradan kapattı.

26 Eylül 2022 Pazartesi euro ne kadar?

Euro/TL uzun süredir düşüş trendinde devam ediyor. 17.7923 liradan başlayan euro, önceki günü 17.8533 liradan kapatmıştı. Euro kuru son verilerde 17,85 sevileyelerinde işlem görüyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Dolar ve euro kahini Remzi Özdemir'den döviz kuru tahmini: Köşeyi döndü geliyor!
Dolar ve euro kahini Remzi Özdemir'den döviz kuru tahmini: Köşeyi döndü geliyor!
Organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilip, kilosu 150 liradan satılıyor
Organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilip, kilosu 150 liradan satılıyor
Bankalar emeklilere en yüksek promosyonu vermek için yarışa hız kesmeden devam ediyor! En yüksek promosyon veren banka belli oldu
Bankalar emeklilere en yüksek promosyonu vermek için yarışa hız kesmeden devam ediyor! En yüksek promosyon veren banka belli oldu
Gram altın yine rekora koşuyor! Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Yıl sonunda altının ne seviyede olacağı belli oldu
Gram altın yine rekora koşuyor! Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Yıl sonunda altının ne seviyede olacağı belli oldu
Dizel otomobiller fiyatları yarıya indiriliyor! Tarih onaylandı
Dizel otomobiller fiyatları yarıya indiriliyor! Tarih onaylandı
MediaMarkt kahveseverlerle bir araya geliyor
MediaMarkt kahveseverlerle bir araya geliyor
Son Haberler
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip...
6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!
6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!
Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması var..
Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması...
Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa atmıştı! Başsavcılık, kan donduran görüntüler hakkında mahkeme kararı aldırdı..
Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa atmıştı! Başsavcılık,...
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt!...
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü