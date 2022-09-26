Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!







26 Eylül 2022 Pazartesi dolar kuru ne kadar?







26 Eylül 2022 Pazartesi euro ne kadar?

Geçen hafta USD/TL kuru, Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ile Aralık 2021'de kırdığı rekoru kırmıştı. USD/TL son dönemde hızlı yükselişini sürdürerek haftanın ilk gününde 18.44 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.USD/TL paritesi son haftalarda birbiri ardına rekorlar kırdıktan sonra yeni haftaya 18.4478 seviyesinden başlayarak rekor kırdı. Dolar geçen sefer 18.4114'te kapanmıştı. Dolar kuru son verilerinde 18,45 seviyelerinde işlem görüyor. Bugün Euro ne kadar Bu arada Euro/TL uzun süredir düşüş trendinde. 17.7923 liradan başlayan euro, önceki günü 17.8533 liradan kapattı.Euro/TL uzun süredir düşüş trendinde devam ediyor. 17.7923 liradan başlayan euro, önceki günü 17.8533 liradan kapatmıştı. Euro kuru son verilerde 17,85 sevileyelerinde işlem görüyor.