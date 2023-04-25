Rekora koşan gram altına kuyumculardan fren! Ekrandaki rakamlar yanılttı: Gerçeği açıkladılar







ALTIN İTHALATI YASAK





MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNİ AÇIKLADI











Türkiye'de yaşanan ikili kur durumu, altın fiyatlarını etkiliyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz kuru ile serbest piyasada işlem gören döviz kuru arasındaki fark giderek artıyor. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, bu durumun kuyumculardan kaynaklanmadığını ve iktisadi olarak bir yanlış uygulamanın sonucu olduğunu belirtiyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı kur fiyatları ile piyasadaki kur fiyatları birbirini tutmuyor ve insanlar serbest piyasada dövizi açıklanan rakamlardan daha pahalıya alıyor. Bu durum, dövize olan talebi artırıyor ve ikinci bir kur oluşmasına neden oluyor.Başkan Salih Özman, altın fiyatlarının açıklanan resmi rakamların üstünde olmasının sebebini açıkladı. Altın fiyatlarının, Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz fiyatı ile gerçek piyasadaki döviz fiyatının farklı olması nedeniyle belirlendiğini belirtti. Serbest piyasada altın fiyatının ONS bazında 2 bin dolar olarak belirlendiğini ancak Merkez Bankası'nın açıkladığı dolar fiyatı yerine reel dolar fiyatının kullanıldığını ifade etti. Ayrıca, yurt dışından altın ithalatının şu anda yasaklandığını ve sadece Merkez Bankası'nın ithalat yapabildiğini vurguladı. Bu durumun altına ulaşmayı zorlaştırdığını söyleyen Başkan Özman, seçim sonrasında bu durumun düzeltileceğini umut ettiğini belirtti.Merkez Bankası'nın son verilerine göre, geçen hafta döviz rezervleri 920 milyon dolar arttı ve 69 milyar 411 milyon dolara yükseldi. Ancak altın rezervleri ise 493 milyon dolar düşüş gösterdi ve 52 milyar 119 milyon dolara geriledi. Böylece, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 428 milyon dolarlık artışla 121 milyar 531 milyon dolara çıktı. Bu veriler, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artışa rağmen altın rezervlerindeki düşüşü göstermektedir.