Rekortmen vali yardımcısı onlarca kişinin hayatını kurtardı

'Tam kan' bağışında Manisa'da en çok kan bağışı yaparak birinci sırada bulunan Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, emekliliğe hazırlanıyor. Manisa'ya veda etmeden önce soluğu Türk Kızılay Manisa Şubesi'nde alan Sandıkçı, hem Manisa'da son defa kan bağışında bulundu aynı zamanda vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. Vali Yardımcısı Sandıkçı'nın örnek bir donör olduğunu söyleyen Türk Kızılay Manisa Şubesi Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “Valimiz örnek donörlerden biridir. an itibariyle kayıtlı 81 bağışı var. 2005 yılından önce kayıtlarımız tam geçmiyordu. 2005'ten sonra Sağlık Bakanlığının bize kan alma hizmetlerini devrettikten sonra artık bunlar kayıt altına alınmaya başladı. Valimiz emeklilik yaşına gelmiş ancak halen daha sağlığı yerinde. Bunun öne çıkan sebeplerinden bir tanesi de hayatının düzenli olması ve kan bağışını düzenli vermesidir. Çünkü kan vermenin vücuda faydaları olduğu gibi sosyal sorumluluk şeklinde de 3 kişiye hayat veriyor” dedi.

Haluk Satır





