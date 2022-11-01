Rektum kanseri nedir, kimlerde görülür? Rektum kanseri neden olur? Rektum kanseri oranları

Kalın bağırsağın makata yakın olan bölümünü rektum adı verilir. Bu bölümde oluşan kötü huylu tümörler ise rektum kanseri tanımlanır. 35 yaş üstü kişilerde daha sık görülen rektum kanseri en çok 50 yaş üstü kişilerde görülmektedir. En çok görülen 3 kanser tipi olarak karşımıza çıkan rektum kanseri, ölüme sebebiyet veren ikinci kanser çeşididir. İşte rektum kanseri hakkında merak edilen tüm detaylar…
KALIN BAĞIRSAK ( REKTUM ) KİMLERDE GÖRÜLÜR?Kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen rektum kanseri 35-50 yaş arası kişilerde daha sık görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda kalın bağırsak kanseri her yaşta görülebilen bir kanser olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak araştırmalar sonucunda hastaların %90’ından fazlası 40 yaş ve üzeri kişilerden oluşur. Bu yaştan itibaren rektum kanseri olma olasılığı her 10 yaşta bir iki katına çıkmaktadır. Ailede genetik yatkınlığın bulunması durumunda kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Türk toplumunda tuvaletle ilgili problemlerde çekingen olması hastalığın teşhisini de geciktirmektedir. Rektum kanserinin en önemli belirtisi ise dışkılama şeklindeki farklılıklar ve makattan gelen kırmızı taze kan olarak görülür. Türkiye'de yılda ortalama 4.000 kişide rektum kanseri görülmektedir.
REKTUM KANSERİ NE SIKLIKLA GÖRÜLMEKTEDİR?
Dünya çapında baktığımızda her yıl 1.2 milyon olarak verilere yansırken Avrupa'da 140.000 adet rektum kanseri tanısı konulur. Hayatı boyunca 1 kişiler rektum kanseri olma olasılığı %5 ile %6 arasında değişir. Bu rakamlar oldukça yüksek rakamlar olarak görülür. Kalın bağırsak kanserleri tüm kanser çeşitleri yüzde 10’undan oluşmaktadır. Rektum kanserinin erkeklerde görülme olasılığı kadınlara göre 1.4 kat daha fazla olarak karşımıza çıkar. 35 yaşından sonra rektum kanseri geçirme olasılığı daha yüksektir. En çok ise 70 yaş ve üstü kişilerde görülür.