Rektum kanseri nedir, kimlerde görülür? Rektum kanseri neden olur? Rektum kanseri oranları

KALIN BAĞIRSAK ( REKTUM ) KİMLERDE GÖRÜLÜR?





REKTUM KANSERİ NE SIKLIKLA GÖRÜLMEKTEDİR?







REKTUM KANSERİ NEDEN OLUR?

Kalın bağırsağın makata yakın olan bölümünü rektum adı verilir. Bu bölümde oluşan kötü huylu tümörler ise rektum kanseri tanımlanır. 35 yaş üstü kişilerde daha sık görülen rektum kanseri en çok 50 yaş üstü kişilerde görülmektedir. En çok görülen 3 kanser tipi olarak karşımıza çıkan rektum kanseri, ölüme sebebiyet veren ikinci kanser çeşididir. İşte rektum kanseri hakkında merak edilen tüm detaylar…Kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen rektum kanseri 35-50 yaş arası kişilerde daha sık görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda kalın bağırsak kanseri her yaşta görülebilen bir kanser olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak araştırmalar sonucunda hastaların %90’ından fazlası 40 yaş ve üzeri kişilerden oluşur. Bu yaştan itibaren rektum kanseri olma olasılığı her 10 yaşta bir iki katına çıkmaktadır. Ailede genetik yatkınlığın bulunması durumunda kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Türk toplumunda tuvaletle ilgili problemlerde çekingen olması hastalığın teşhisini de geciktirmektedir. Rektum kanserinin en önemli belirtisi ise dışkılama şeklindeki farklılıklar ve makattan gelen kırmızı taze kan olarak görülür. Türkiye'de yılda ortalama 4.000 kişide rektum kanseri görülmektedir.Dünya çapında baktığımızda her yıl 1.2 milyon olarak verilere yansırken Avrupa'da 140.000 adet rektum kanseri tanısı konulur. Hayatı boyunca 1 kişiler rektum kanseri olma olasılığı %5 ile %6 arasında değişir. Bu rakamlar oldukça yüksek rakamlar olarak görülür. Kalın bağırsak kanserleri tüm kanser çeşitleri yüzde 10’undan oluşmaktadır. Rektum kanserinin erkeklerde görülme olasılığı kadınlara göre 1.4 kat daha fazla olarak karşımıza çıkar. 35 yaşından sonra rektum kanseri geçirme olasılığı daha yüksektir. En çok ise 70 yaş ve üstü kişilerde görülür.Diyet: Yağlı yemekler ve kırmızı etten zengin ürünler tüketmek rektum kanseri olma olasılığını arttırmaktadır. Bununla birlikte liften zengin yani yağdan fakir bir beslenme şekli de dışkıyı yumuşatarak kanser riskini arttırmaktadır. Genetik: Bu kanser %5 ila 10 arasında genetik faktörlerden kaynaklanan bir kanser çeşididir. Birinci dereceden yakın akrabamız da rektum kanserinin olması durumunda yakalanma riskiniz %2.4 olarak artmaktadır. Polip: Kalın bağırsağından polis alınan kişilerde hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Alkol: Günde 30 gramdan fazla alkol alımı Sigara Yaş: 50-75 yaş arası kişiler Türkiye'de rektum kanseri tanısı koymak oldukça zordur. Bu nedenle erken tanı konulamayan hastalar ölüm riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Dışkılama problemi bulunan kişiler bu durumdan çekinmeden sağlık birimlerine başvurmalıdır. Geç fark edilen rektum kanseri hızlı ilerleyerek ölüme neden olmaktadır. Kişiler kendi vücudunda farklı bir gelişim fark ettiğinde bunu en kısa zamanda sağlık kuruluşuna bildirmelidir. Bu sayede hem hastalıkların hem de kanser tanısının erken teşhisi konulabilir.