Renault'da 2. el rüzgarı esiyor... Marka yeni kampanyasını duyurdu! İkinci el araç piyasasında 'garanti' dönemini başlattı!







RENAULT 165 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA AYAKLARI YERDEN KESECEK! GARANTİLİ 2.EL ARABA SATIŞI İLANLARI







Renault, güvenli ve kaliteli bir seçim yapmak isteyenler için ikinci el araç satışı alanında garantili bir seçenek sunarak yükselen sıfır araç fiyatlarından kaynaklanan talebin karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Firma, ikinci el araçlarının kalite ve güvenilirliğini sağlamak için yeni ilanların yayımlanmasını kolaylaştırarak aracı sahibi olmak isteyenleri desteklemektedir.Pandemi döneminde fabrikaların kapalı kalması ve tedarik zincirinin bozulmasının ardından, Renault 165 araçlarının fiyatları rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak pandemiden sonra beklenen düşüşün yaşanmaması, stok sorunu, enflasyon ve döviz kurunda yaşanan yükseliş gibi nedenlerle fiyatların daha da artmasına neden olmuştur. 2.el Renault 165 araba satışı için başlangıç fiyatları bu yüzden yerden kesici seviyelerde olmaktadır.Yükselen araç fiyatları nedeni ile en ucuz sıfır araç fiyatı 400 bin TL bandına dayanırken bu, insanları ikinci el araçlara yönlendirmişti. 2.el araç fiyatları da gelen taleple artarken pandemi döneminde yaşanan stok sorunu nedeni ile bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır fiyatını dahi geride bırakarak büyük bir şok yaşanmasına neden olmuştu. Yayımlanan ilanlar kapsamında Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen ve Ford gibi farklı markalara ait modelde düşük fiyatlarla garantili ikinci el araç satışı imkanı sunuluyor. Örneğin 2008 model Fiat Albea Sole model araç 165 bin liraya, 2004 model Fiat Marea sedan model araç 177 bin 500 TL'ye, 2006 model Peugeot 206 model araç ise 217 bin 500 TL'ye satışa sunuluyor.Renault tarafından satışa sunulan ikinci el araçlar için ilanlar, resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Renault2 Com sitesinde yayımlanan her ilanda satış fiyatı, aracın özellikleri ve satışın yapılacağı yetkili Renault şubesi ve telefon bilgileri detaylı bir şekilde yer almaktadır. İletişim bilgileri üzerinden alım yapılabilmektedir.