Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 01:04

Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ünlü yazarımız Reşat Nuri Güntekin hakkında merak edilenler araştırılıyor. Geçmişten bugüne kadar pek çok yapıta imza atmış olan Reşat Nuri Güntekin'in kim olduğu merak ediliyor. İşte Reşat Nuri Güntekin hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 01:04
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Reşat Nuri Güntekin kimdir, nereli, yaşı kaç? Reşat Nuri Güntekin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bugüne kadar pek çok esere imza atmış olan Reşat Nuri Güntekin, en sevilen yazarlar arasında yer alıyor. Ünlü yazar hakkında merak edilenler araştırılmaya devam ediyor. İşte Reşat Nuri Güntekin hakkında merak edilen tüm detaylar…

REŞAT NURİ GÜNTEKİN KİMDİR?

1889 yılının Kasım ayında dünyaya gelen Reşat Nuri Güntekin, 25 Kasım doğumludur. İstanbul doğumlu olan ünlü yazar birçok şehirde eğitim almıştır. İlkokula Çanakkale'de başlayan Güntekin, daha sonra İzmir’de Frerler okulunda eğitim almıştır. Burada Kısa bir süre Eğitim alan Reşat Nuri Güntekin, sınavla girdiği edebiyat şubesine 1912 yılında tamamladı. Eğitim hayatını 22-23 yaşında tamamladı.

Reşat Nuri Güntekin Kimdir

1927 yılına kadar müdürlük ve öğretmenlik yapan Reşat Nuri Güntekin, Fransızca ve Türkçe öğretmeni olarak birçok öğrenciye eğitim verdi. Ünlü yazarı eğitim verdiği okullar arasında, Bursa Sultanisi, İstanbul Beşiktaş İttihat ve Terraki Mektebi, Osman Gazi Paşa Mektebi, İstanbul Erkek lisesi yer almaktadır. 1927 yılında müfettişi olarak da görev yapan Reşat Nuri Güntekin, takım çalışmaları içerisinde de yer aldı. 1939 yılında ise Çanakkale Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1946 yılına kadar milletvekili olarak görev yapan Güntekin, 1948 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Ulus Gazetesi İstanbul kolu olarak hizmet veren Memleket gazetesinde görev aldı. Daha sonra müfettişlik görevine dönüş yapan Güntekin, 1950 yılında UNESCO Türkiye temsilcisi olarak Paris'e gitti.

1954 yılında ise nedeniyle görevini bırakan Güntekin, emeklilik hayatında da çalışmalarına devam etti. Emeklilik yaşantısında İstanbul tiyatrolarında edebi heyeti üyeliği yaptı. Ünlü yazar akciğer kanseri nedeniyle 12 Aralık 1956 tarihinde hayata gözlerini kapadı. Özellikle Çalıkuşu ve Yaprak Dökümü eserleri ile bilinen ünlü yazarın kitapları dizilere de konu oldu.

REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN YAZDIĞI ESERLER NELERDİR?

Çalıkuşu(1923)

Gizli El(1924)

Damga(1924)

Dudaktan Kalbe(1924)

Akşam Güneşi(1926)

Bir Kadın Düşmanı(1927)

Yeşil Gece(1928)

Acımak(1928)

Yaprak Dökümü(1939)

Değirmen(1944)

Kızılcık Dalları(1944)

Miskinler Tekkesi(1946)

Harabelerin Çiçeği(1953)

Avrupa Yakası(1961)

Son Sığınak(1961)

Kan Davası(1962)

Ateş Gecesi(1953)

Gökyüzü(1935)

Eski Hastalık(1938)

TİYATRO ESERLERİ NELERDİR?

Hançer(1920)

Eski Rüya(1922)

Ümidin Güneşi(1924)

Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri(1925, üç oyun)

Taş Parçası(1926)

Yeşil gece(1928)

İstiklâl(1933)

Hülleci(1933)

Yaprak Dökümü(1971)

Eski Şarkı(1971)

Balıkesir Muhasebecisi(1971)

Tanrıdağı Ziyafeti(1971)

Bir Köy Öğretmeni

Çalıkuşu

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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