Resimde 3 görsel hata var! Dikkatine güvenen 7 saniyede üçünüde buluyor: IQ ölçer test karşınızda!







7 SANİYE SÜRENİZ VAR!!











Bu mantık zeka testi, matematiksel formüllerden daha iyi gözlem ve keşif becerileri gerektiren bir yeteneğiniz olup olmadığını ortaya çıkaracaktır. Aynı zamanda beyin hücrelerinin arasında olan bağlantıları güçlendirir, zihinsel çevikliği artırır. Aynı zamanda kısa süren hafıza sorunları da fayda sağlar. Resimdeki 3 hatayı bulabilmek için artık 7 saniyeniz var. Kendinize güveniniz varsa lütfen şimdi sürenizi başlatın..Zeka oyunları geleneksel olmayan düşünmeyi gerektirir, ancak aynı zamanda iyi bir niteliksel yaklaşım ve mantıksal düşünmeyi de gerektirebilir. Bu bulmacayı çözmek niteliksel anlamda ne kadar keskin olduğunuzu ve aynı anda da bilişsel yöndeki becerilerinizi kullanmanızı gerektirecektir.Resimdeki 3 hatanın bulunabilmesi için beyninizi kullanmanız gerekecek. Bilmecelerin beynimizin nasıl çalıştığı hakkında zengin bilgiler verdiğini unutmayın. Zeka oyunları temel olarak mantığa dayalı zeka oyunlarıdır. Sonuç olarak, düşünme ve karar verme becerileriniz her denemede gelişir. Zeka oyunlarını çözmek aynı zamanda problemlerin çözülmesine de yardımcı olur ve eleştirel sezgiyi güçlendirir. Bu beyin teaserına doğru yanıtı bulmak için tüm beyin gücünüzü, mantıksal düşüncenizi kullanın.. 7 saniyelik süre sınırını aşmamaya dikkat edin. Bulmacada 7 saniyede 3 mantık hatası bulduysanız tebrikler! Çalışan bir zekaya ve mükemmel derecede görsel hafızanız olduğunu söyleyebiliriz. Bulmaca çözümü aşağıdaki resimde gösterilmektedir.Düşünme yeteneği, mantıksal düşünme, grafikler, yön testleri, grafikler, sözel akıl yürütme vb. Görsel zeka, birçok sorunun çözülmesinde ve analiz edilmesinde çok önemli bir rol oynar. Bulmaca çözmeyi ve resim ve grafikleri yorumlamayı seven insanlar. Görsel IQ'su yüksek insanlar, mükemmel düşünme, dikkat ve hafızaya sahip insanlardır.. Algı uzmanlarının önerdiği ve psikanalitik bağlamlarda kullanılan görsel aldatma testinin düzenli olarak çözülmesi hızlı kavramaya olumlu katkı sağlar.