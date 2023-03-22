YAŞAM
22 Mart 2023 - 12:45

Resimde ilk gördüğünüz şey kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Bir bakışla kişilik testi ayağınıza geldi!

Resimlerde bir kadının yüzü mü yoksa ilk bakışta bir tavuğu mu görüyorsunuz? Bu resimlere bakanlar, ilk bakışta başka bir şeyleri görebiliyor. Fark edeceğiniz ilk şey, kişiliğinizi gerçekten ortaya çıkarıyor! Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
22 Mart 2023 - 12:45
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Resimde ilk gördüğünüz şey kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Bir bakışla kişilik testi ayağınıza geldi!
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Bazen fark ettiğimiz ilk detaylar bize kim olduğumuz, ne aradığımız ve neye ihtiyacımız olduğu hakkında ipuçları verebilir. Peki bu resimlere baktığınızda ilk bakışta ne gördünüz? İşte kişilik testi...

İlk bakışta gördüğünüz hayvan kuğu ise gerçekçi bir insansınız demektir. Daha rasyonel davranırsınız ve duyguların önüne geçmek istemezsiniz. Sana yakışan kendi gözünle gördüğündür... Akıl ve akıl her şeyden önce gelir. Zekanızı kullanarak büyük başarılar elde edeceksiniz ancak duygularınızı da göz önünde bulundurmayı unutmayın.

RESİMLİ KİŞİLİK TESTİ



İlk gördüğün hayvan bir sincapsa mükemmeliyetçi bir yapıya sahipsin... Etrafında olup biten hiçbir şeyi kaçırmazsın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyen korkusuz bir doğanız var. Hedeflerinize ulaşmak istiyorsunuz ve çok çalışıyorsunuz. Hayatınızda hatalara yer yok. Ancak bu durumu abartmamakta fayda var. Hata yapabilirsin. Kendin için fazla endişelenme. Önce resme bakın ve önce ne gördüğünüzü söyleyin, ardından resmin altındaki yorumu okuyun:

SORU 1: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE GÖRÜYORSUNUZ?

zeka testi

TAVUK – KADIN YÜZÜ

Tavuk gördüyseniz, içe dönük bir kişiliğe sahip olabilirsiniz! Lütfen sevdiklerinize duygularınızı anlatın! Bir kadının yüzüne dikkat ettiyseniz, aradığınız hayat ve yapmak istediğiniz meslek hakkında net fikirleriniz var demektir! Sadece hedefini biraz aşmalısın.

SORU 2: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE GÖRÜYORSUNUZ?

zeka testi

KEDİ - FARE

Şimdiye kadar bir kedi gördüyseniz, muhtemelen ruh eşinizi bulmuşsunuzdur. Resimde ilk dikkatinizi çeken şey canlı bir fare ise, hayat sizin için hız trenlerinde hız trenleri gibidir. Hayatınızda dengeyi bulmanız gerekiyor.

SORU 3: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE GÖRÜYORSUNUZ? DANS EDEN ÇİFT Mİ, YOKSA YÜZ MÜ?

zeka testi

YÜZ – DANS EDEN ÇİFT

Bir ağacın altında dans eden bir çift gördüyseniz, hayatınızdaki her deneyimden olumlu bir anlam alacaksınız. Bıyıklı bir yüz gördüyseniz, zorla bir şey yapılabileceğine inanmayacaksınız. Yönetim size göre değil. Hayatın seni götürdüğü yere gidersin.

SORU 4: AŞAĞIDAKİ RESİMDE HANGİ YÜZÜ GÖRÜYORSUNUZ? SİYAH YÜZ MÜ BEYAZ YÜZ MÜ?

zeka testi

SİYAH YÜZ - BEYAZ YÜZ

Yüzün beyaz tarafını gördüyseniz, ilişkinizde denge ve uyumu yakalamışsınız demektir. İlk bakışta siyah yüzü fark ettiyseniz, uğradığınız haksızlığın ortaya çıkmasını istiyorsunuz.

SORU 5: AŞAĞIDAKİ RESİMLE İLGİLİ İLK İZLENİMİNİZ NE OLDU?

zeka testi

KEDİ KAFASI – KÖPEK KAFASI

Bir kedi gördüyseniz, özel hayatınız hakkında endişelenmeyi bırakmalısınız. Doğru kişi doğru zamanda karşınıza çıkacaktır! Hareketli bir köpek görürseniz acele etmeyi sevmeyen bir karaktere sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Doğru kişiyi bulmak için yıllarca bekleyebilirsiniz.

6. SORU: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE GÖRÜYORSUNUZ?

zeka testi

BALİNA - SÖRFÇÜ

Bir resimde bir balina dikkatinizi çekiyorsa, kaderci bir karaktersiniz. Olayları akışına bırakmak sakinleştiricidir. Sörf yapan bir adam gördüyseniz, eminsiniz. Bulunduğunuz ortamda dik bir pozisyon hemen diğerlerinin dikkatini çeker.

SORU 7: BU SİYAH BEYAZ RESİMDE GÖRDÜĞÜNÜZ İLK DETAY NEDİR?

zeka testi

KÖPEK AYAKLARI - KÖPEK YÜZÜ

Önce köpeğin yüzünü gördüyseniz, duygularınızı oldukça iyi kontrol edebilirsiniz. Bir köpeğin bacağı dikkatinizi çektiyse, her şeyin olumlu tarafını görmeyi tercih ettiğiniz anlamına gelir.

SORU 8: YUKARIDAKİ RESİMDE EN ÇOK NEYİ GÖRDÜNÜZ? BİR KÖPEK YA DA İKİ KEDİ?

zeka testi

KÖPEK - KEDİ

Resmin ortasındaki köpek dikkatinizi çektiyse kendinizi koşulsuz sevgiye verebilirsiniz. Acı çekmek anlamına gelse bile... Öte yandan, bir köpeğin yanında bir kedi fark ettiyseniz, başkalarına evet demekten uzaklaştığınızı söyleyebilirsiniz. Başkalarının mutluluğu için umutlarınızdan ve hayallerinizden vazgeçmeyin!

SORU 9: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE DİKKATİNİZİ ÇEKİYOR?

zeka testi

AT – YÜZ

Bir atın görüntüsü, geçmişte aşk ve gönül yarası çektiğinizi gösterir. Atların ortasındaki bir yüz, biraz içe dönük olduğunuzu gösterir. Belki de dileklerinin sana gelmesini istiyorsun. Ancak çaba sarf etmeden yemek yenemez.

SORU 10: AŞAĞIDAKİ RESİMLE İLGİLİ İLK İZLENİMİNİZ NEDİR?

zeka testi

YÜZ - SİNCAPLAR

Resmi yüzün şekli ile karşılaştırırsanız, hayattan ne istediğinize karar vermişsinizdir. Sadece hareket et! Sincaplar dikkatinizi çekerse, her insanın iyi ve kötü ile mükemmel olduğunu onaylarsınız. Sizi inciten birini kolayca affedebilirsiniz. Fakat ileride bu durum sizi yorarsa iyi düşünmenizde fayda var.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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