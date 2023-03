Resimde ilk gördüğünüz şey kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Bir bakışla kişilik testi ayağınıza geldi!

RESİMLİ KİŞİLİK TESTİ







SORU 1: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE GÖRÜYORSUNUZ?

TAVUK – KADIN YÜZÜ

SORU 2: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE GÖRÜYORSUNUZ?





KEDİ - FARE

SORU 3: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE GÖRÜYORSUNUZ? DANS EDEN ÇİFT Mİ, YOKSA YÜZ MÜ?





YÜZ – DANS EDEN ÇİFT

SORU 4: AŞAĞIDAKİ RESİMDE HANGİ YÜZÜ GÖRÜYORSUNUZ? SİYAH YÜZ MÜ BEYAZ YÜZ MÜ?





SİYAH YÜZ - BEYAZ YÜZ

SORU 5: AŞAĞIDAKİ RESİMLE İLGİLİ İLK İZLENİMİNİZ NE OLDU?





KEDİ KAFASI – KÖPEK KAFASI

6. SORU: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE GÖRÜYORSUNUZ?





BALİNA - SÖRFÇÜ

SORU 7: BU SİYAH BEYAZ RESİMDE GÖRDÜĞÜNÜZ İLK DETAY NEDİR?





KÖPEK AYAKLARI - KÖPEK YÜZÜ

SORU 8: YUKARIDAKİ RESİMDE EN ÇOK NEYİ GÖRDÜNÜZ? BİR KÖPEK YA DA İKİ KEDİ?





KÖPEK - KEDİ

SORU 9: AŞAĞIDAKİ RESİMDE İLK NE DİKKATİNİZİ ÇEKİYOR?





AT – YÜZ

SORU 10: AŞAĞIDAKİ RESİMLE İLGİLİ İLK İZLENİMİNİZ NEDİR?





YÜZ - SİNCAPLAR

Bazen fark ettiğimiz ilk detaylar bize kim olduğumuz, ne aradığımız ve neye ihtiyacımız olduğu hakkında ipuçları verebilir. Peki bu resimlere baktığınızda ilk bakışta ne gördünüz? İşte kişilik testi...İlk bakışta gördüğünüz hayvan kuğu ise gerçekçi bir insansınız demektir. Daha rasyonel davranırsınız ve duyguların önüne geçmek istemezsiniz. Sana yakışan kendi gözünle gördüğündür... Akıl ve akıl her şeyden önce gelir. Zekanızı kullanarak büyük başarılar elde edeceksiniz ancak duygularınızı da göz önünde bulundurmayı unutmayın.İlk gördüğün hayvan bir sincapsa mükemmeliyetçi bir yapıya sahipsin... Etrafında olup biten hiçbir şeyi kaçırmazsın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyen korkusuz bir doğanız var. Hedeflerinize ulaşmak istiyorsunuz ve çok çalışıyorsunuz. Hayatınızda hatalara yer yok. Ancak bu durumu abartmamakta fayda var. Hata yapabilirsin. Kendin için fazla endişelenme. Önce resme bakın ve önce ne gördüğünüzü söyleyin, ardından resmin altındaki yorumu okuyun:Tavuk gördüyseniz, içe dönük bir kişiliğe sahip olabilirsiniz! Lütfen sevdiklerinize duygularınızı anlatın! Bir kadının yüzüne dikkat ettiyseniz, aradığınız hayat ve yapmak istediğiniz meslek hakkında net fikirleriniz var demektir! Sadece hedefini biraz aşmalısın.Şimdiye kadar bir kedi gördüyseniz, muhtemelen ruh eşinizi bulmuşsunuzdur. Resimde ilk dikkatinizi çeken şey canlı bir fare ise, hayat sizin için hız trenlerinde hız trenleri gibidir. Hayatınızda dengeyi bulmanız gerekiyor.Bir ağacın altında dans eden bir çift gördüyseniz, hayatınızdaki her deneyimden olumlu bir anlam alacaksınız. Bıyıklı bir yüz gördüyseniz, zorla bir şey yapılabileceğine inanmayacaksınız. Yönetim size göre değil. Hayatın seni götürdüğü yere gidersin.Yüzün beyaz tarafını gördüyseniz, ilişkinizde denge ve uyumu yakalamışsınız demektir. İlk bakışta siyah yüzü fark ettiyseniz, uğradığınız haksızlığın ortaya çıkmasını istiyorsunuz.Bir kedi gördüyseniz, özel hayatınız hakkında endişelenmeyi bırakmalısınız. Doğru kişi doğru zamanda karşınıza çıkacaktır! Hareketli bir köpek görürseniz acele etmeyi sevmeyen bir karaktere sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Doğru kişiyi bulmak için yıllarca bekleyebilirsiniz.Bir resimde bir balina dikkatinizi çekiyorsa, kaderci bir karaktersiniz. Olayları akışına bırakmak sakinleştiricidir. Sörf yapan bir adam gördüyseniz, eminsiniz. Bulunduğunuz ortamda dik bir pozisyon hemen diğerlerinin dikkatini çeker.Önce köpeğin yüzünü gördüyseniz, duygularınızı oldukça iyi kontrol edebilirsiniz. Bir köpeğin bacağı dikkatinizi çektiyse, her şeyin olumlu tarafını görmeyi tercih ettiğiniz anlamına gelir.Resmin ortasındaki köpek dikkatinizi çektiyse kendinizi koşulsuz sevgiye verebilirsiniz. Acı çekmek anlamına gelse bile... Öte yandan, bir köpeğin yanında bir kedi fark ettiyseniz, başkalarına evet demekten uzaklaştığınızı söyleyebilirsiniz. Başkalarının mutluluğu için umutlarınızdan ve hayallerinizden vazgeçmeyin!Bir atın görüntüsü, geçmişte aşk ve gönül yarası çektiğinizi gösterir. Atların ortasındaki bir yüz, biraz içe dönük olduğunuzu gösterir. Belki de dileklerinin sana gelmesini istiyorsun. Ancak çaba sarf etmeden yemek yenemez.Resmi yüzün şekli ile karşılaştırırsanız, hayattan ne istediğinize karar vermişsinizdir. Sadece hareket et! Sincaplar dikkatinizi çekerse, her insanın iyi ve kötü ile mükemmel olduğunu onaylarsınız. Sizi inciten birini kolayca affedebilirsiniz. Fakat ileride bu durum sizi yorarsa iyi düşünmenizde fayda var.