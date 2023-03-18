YAŞAM
18 Mart 2023 - 23:15

Resimde ilk gördüğünüz şey kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Gizli kalan yönlerinizi öğrenmenin en basit yolu

Göz yanılsamasına dayanan görseller birçok kişi tarafından yoğun ilgi görürken ilk görülen görsel kişiliğinizi ortaya çıkartıyor. Renklerin ve yüzlerin bir araya geldiği testte farklı görsellerle beraber kişiliğiniz ortaya çıkıyor. İşte, görselde görülenlere göre kişilik testi haberimizde.

YAŞAM
18 Mart 2023 - 23:15
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Resimde ilk gördüğünüz şey kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! Gizli kalan yönlerinizi öğrenmenin en basit yolu
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Sosyal medya üzerinden sık sık gündeme gelen optik illüzyon testleri popüler hale gelirken görselde iki farklı görüntü yer alıyor. Görsel test üzerinden kişilerin farklı kişilik özelliklerine işaret ediliyor.

YAŞLI ÇİFT GÖRENLER

Görsel üzerinde yaşlı çift görenler hayatta büyük resmi görmeyi sevmediğinizi gösteriyor. Hayatın olağan akışına hakim olurken küçük dertlere takılmadığınız belli ediyor.



Geniş açıdan dünyayı izleyenler yaşlı çifti önde görüyor. Ön panda çıkacağınız yönetimsel alanlarda yer alabileceğinizi gösteriyor.

göz yansıması

ÜÇ KİŞİ GÖRENLER

Görselde ilk bakışta iki erkek ve arka kısımda kadını yani toplamda 3 kişi görenlerin detaycı olduğu söyleniyor. Başkalarının görmediklerini görüyor, yakından bir bakış sergilemeyi seviyorsunuz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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