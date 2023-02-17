Resimde ilk ne görüyorsanız karakterinizi anlatıyor! Dikkatli bakın: Kişiliğinizin uçlarını keşfedin!







KAPLAN BAŞI GÖRENLERİN SOL BEYİN







ASILI MAYMUN SAĞ BEYİN

Beynimiz sağ ve sol yarım küreden oluşuyor. Sol beyin vücudun sağ tarafı için hareketi kontrol ederken sa beyin vücudun sol tarafının yönlendirilmesine yardımcı oluyor. İşte bu görsel üzerinde de ilk neyi görüyorsanız ona göre karakteristlik yapınızla beraber özellikleriniz de belli oluyor.Bu görsel üzerinde ilk dikkatinizi çeken kaplan başı olduğunda sol beyniniz daha aktif olarak çalıştığının göstergesidir. Analitik hedef odaklı insan olup zor bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda mantıklı ve ileriyi düşünerek hareket edersiniz.Bu optik illüzyonda ise ilk dikkatinizi çeken asılı bir maymun ise beyninizin sağ lobunun çalıştığının göstergesidir. Yenilikçi fikirlerle dolu yaratıcı bir insan olup zor bir durumla karşılaştığınızda ise eleştirel düşünceden önce sezgisel olarak davranış sergilersiniz.