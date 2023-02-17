YAŞAM
17 Şubat 2023 - 12:21

Resimde ilk ne görüyorsanız karakterinizi anlatıyor! Dikkatli bakın: Kişiliğinizin uçlarını keşfedin!

Görsel zekanın çalışmasına yardımcı olan optik illüzyon testiyle beraber beyninizin hangi tarafını daha fazla kullandığınızı kısa sürede öğrenebilirsiniz. Görsel üzerinde ilk ne gördünüz? İşte test başlıyor yaslanın arkanıza.

YAŞAM
17 Şubat 2023 - 12:21
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Resimde ilk ne görüyorsanız karakterinizi anlatıyor! Dikkatli bakın: Kişiliğinizin uçlarını keşfedin!


Beynimiz sağ ve sol yarım küreden oluşuyor. Sol beyin vücudun sağ tarafı için hareketi kontrol ederken sa beyin vücudun sol tarafının yönlendirilmesine yardımcı oluyor. İşte bu görsel üzerinde de ilk neyi görüyorsanız ona göre karakteristlik yapınızla beraber özellikleriniz de belli oluyor.

sol beyin

KAPLAN BAŞI GÖRENLERİN SOL BEYİN



Bu görsel üzerinde ilk dikkatinizi çeken kaplan başı olduğunda sol beyniniz daha aktif olarak çalıştığının göstergesidir. Analitik hedef odaklı insan olup zor bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda mantıklı ve ileriyi düşünerek hareket edersiniz.

sağ beyin

ASILI MAYMUN SAĞ BEYİN

Bu optik illüzyonda ise ilk dikkatinizi çeken asılı bir maymun ise beyninizin sağ lobunun çalıştığının göstergesidir. Yenilikçi fikirlerle dolu yaratıcı bir insan olup zor bir durumla karşılaştığınızda ise eleştirel düşünceden önce sezgisel olarak davranış sergilersiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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