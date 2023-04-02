YAŞAM
02 Nisan 2023 - 14:45

Resimde kaç tane karpuz var? Zekası tavan yapanlar 10 saniyede doğru rakamı buluyor!

Zeka Testi; resimde kaç karpuz olduğunu bulun... Karpuzları, 10 saniye içinde say. Bu zeka oyunu IQ'nuzu test etmenin eğlenceli bir yolu olsa da, resmi bir IQ testi yaptırmak zeka seviyenizi belirlemenin daha doğru bir yolu. Peki, bu bulmacada doğru karpuz sayısını tespit edebildiniz mi?

YAŞAM
02 Nisan 2023 - 14:45
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Resimde kaç tane karpuz var? Zekası tavan yapanlar 10 saniyede doğru rakamı buluyor!
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Son günlerde sosyal medyada dolaşan yeni bir zeka oyunu, kullanıcıları verilen bir resimdeki karpuzların sayısını saymaya zorluyor. Bulmacaya göre, sadece yetenekli insanlar karpuzları sadece 10 saniye içinde sayabilir ve dahi olarak kabul edilir.

karpuz testi



Bulmacada, bazıları ikiye bölünmüş, bazıları da dörde bölünmüş birkaç karpuz parçası görülüyor. Soru, izleyicilerden resimdeki toplam karpuz sayısını belirlemelerini istiyor. Ancak cevap göründüğü kadar da basit değil. Bulmacayı çözmek için izleyicilerin resimdeki karpuz parçalarını dikkatle incelemeleri ve bütün bir karpuz oluşturacak şekilde bir araya getirmeleri gerekir. İki yarım karpuz parçası dört adet 3/4 karpuz parçasını tamamlayacak, diğer iki yarım karpuz parçası ise bütün bir karpuz oluşturacak. 

karpuz testi sonucu

Dolayısıyla, sorunun cevabı; 5 karpuz.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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