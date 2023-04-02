Resimde kaç tane karpuz var? Zekası tavan yapanlar 10 saniyede doğru rakamı buluyor!













Son günlerde sosyal medyada dolaşan yeni bir zeka oyunu, kullanıcıları verilen bir resimdeki karpuzların sayısını saymaya zorluyor. Bulmacaya göre, sadece yetenekli insanlar karpuzları sadece 10 saniye içinde sayabilir ve dahi olarak kabul edilir.Bulmacada, bazıları ikiye bölünmüş, bazıları da dörde bölünmüş birkaç karpuz parçası görülüyor. Soru, izleyicilerden resimdeki toplam karpuz sayısını belirlemelerini istiyor. Ancak cevap göründüğü kadar da basit değil. Bulmacayı çözmek için izleyicilerin resimdeki karpuz parçalarını dikkatle incelemeleri ve bütün bir karpuz oluşturacak şekilde bir araya getirmeleri gerekir. İki yarım karpuz parçası dört adet 3/4 karpuz parçasını tamamlayacak, diğer iki yarım karpuz parçası ise bütün bir karpuz oluşturacak.Dolayısıyla, sorunun cevabı; 5 karpuz.