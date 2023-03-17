Resimde kaybedilen 8 nesneyi bulmak için 35 saniye süreniz var! IQ'yu en hızlı ölçen o testi mutlaka çözmelisiniz







OPTİK İLLÜZYON NESNE BULMA TESTİ







İnsanlar dikkat seviyelerini ölçmek için internet üzerinden yayımlanan optik illüzyon testlerini sık sık çözmeye çalışıyor. Bu testte verilen 8 nesneyi 40 saniye içinde bulabilen insanların zekaları yüksek çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Optik illüzyon testleri insanların dikkat seviyeleri ve zeka seviyelerini ölçmek için sık sık kullanılıyor. Aynı zamanda bu testlerle insanların analitik zekaları da ortaya çıkıyor. Bu testte gizlenen 8 nesnenin ise 40 saniye içinde bulunması gerekiyor. Bu sekiz nesne mum, kalp, şemsiye, kitap, şişe, timsah, armut, tüy olarak yer alıyor. Kaç saniyede bu nesneleri bulabileceksiniz?