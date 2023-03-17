YAŞAM
17 Mart 2023 - 17:55

Resimde kaybedilen 8 nesneyi bulmak için 35 saniye süreniz var! IQ'yu en hızlı ölçen o testi mutlaka çözmelisiniz

Optik illüzyon testleri internet üzerinde insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki siz bu görselde saklanan 8 farklı objeyi bulabildiniz mi? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
17 Mart 2023 - 17:55
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Resimde kaybedilen 8 nesneyi bulmak için 35 saniye süreniz var! IQ'yu en hızlı ölçen o testi mutlaka çözmelisiniz
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İnsanlar dikkat seviyelerini ölçmek için internet üzerinden yayımlanan optik illüzyon testlerini sık sık çözmeye çalışıyor. Bu testte verilen 8 nesneyi 40 saniye içinde bulabilen insanların zekaları yüksek çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OPTİK İLLÜZYON NESNE BULMA TESTİ

Optik illüzyon testleri insanların dikkat seviyeleri ve zeka seviyelerini ölçmek için sık sık kullanılıyor. Aynı zamanda bu testlerle insanların analitik zekaları da ortaya çıkıyor. Bu testte gizlenen 8 nesnenin ise 40 saniye içinde bulunması gerekiyor. Bu sekiz nesne mum, kalp, şemsiye, kitap, şişe, timsah, armut, tüy olarak yer alıyor. Kaç saniyede bu nesneleri bulabileceksiniz? 



Optik İllüzyon Testleri

Optik Test Sonucu

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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