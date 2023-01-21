Resimde küçük kızın aradığı eşyaları 10 saniyede bulana helal olsun! Çözebilenler kıvrak zekalı çıkıyor!







KIZIN KAYIP EŞYALARINI 11 SANİYEDE BULABİLİR MİSİN? SADECE IQ'SU YÜKSEK OLANLAR GİZLİ EŞYALARI BULABİLİYOR!







RESİMDEKİ GİZLİ EŞYALARI BULABİLİR MİSİN?

GİZLİ NESNELERİ TESPİT ETTİN Mİ?

ZEKA OYUNU CEVABI

Görüşün ne kadar keskin? Bu yığındaki çantayı, topu, ayakkabıları ve sopayı 11 saniye içinde bulabilir misin? Resimli yapbozlar beynini harekete geçirecek ve seni oyalayacak. Gizli nesne oyunları, problem çözme becerilerini geliştirir, stres düzeylerini azaltır, özgüveni artırır ve ayrıntılara dikkati artırır.Resimlerdeki gizli nesneleri bulabilir misin? Zor resimli bulmacaları çözmek için beynine meydan oku. Tüm hafta boyunca kendinizi enerjik ve motive hissediyorsanız, bu bilmecelerle beyninizi gösterin. Hazır mısın?Resim bulmacalar kolaydır. Fotoğraftaki kız bu kayıp eşya yığının da kayıp eşyaları arıyor gibi görünüyor. Kızların aradığı tüm eşyalar nelerdir? Onları spor çantası, tenis topları, tenis raketleri ve tenis ayakkabıları ararken görebilirsiniz. Tenis maçı başlamadan önce kızın bu eşya yığınında saklı olan eşyalarını bulmasında ona yardımcı olabilir misin?Bu bulmaca, 4 gizli nesneyi bulmanız için size meydan okuyor. Bu öğe yığınında spor çantaları, tenis topları, tenis raketleri ve tenis ayakkabıları bulmanız gerekecek... Tüm gizli nesneleri bulmak için ileri düzeyde gözlem yapmanız gerekecek. Acele edin, kızın tenis maçı birkaç dakika içinde başlıyor. Şahin gözünü kullan. Ayrıca, bu gizli nesne bulmacasını arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. 11 saniye içinde resimli bulmacalarda gizli nesneleri bulmak için kendinize sorun.Tüm gizli nesneleri 11 saniye veya daha kısa sürede bulabilirseniz, olağanüstü gözlem, analitik beceriler, bilişsel yetenekler, beyin gücü, hafıza, uzamsal yöneliminiz, görsel algı ve tabii ki güven seviyeniz gelişmiş demektir. Herhangi bir sorunu çözmek için arka plan karmaşasını iptal edebilirsiniz. 11 saniye içinde gizli eşyaları buldunuz mu?Süre sınırı içinde 4 gizli öğeyi bulmayı başarırsanız, tebrikler! Hâlâ sorun yaşıyorsanız, aramayı bırakın. Aşağıdaki görsele bakarak tüm gizli nesne konumlarını bulabilirsiniz.