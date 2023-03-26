Resimde sadece bir tane farklı harf var! 12 saniye içerisinde fark edenlerin IQ'su 143 çıkıyor: Kendinizi deneyin













Sosyal medyada hızla yayılan bir "dikkat" testi merak konusu haline geldi. Aşağıdaki renkli Y harflerinden oluşan resimde bir tuhaflık bulunuyor ve yüksek IQ'ya sahip insanlar bu tuhaflığı 21 saniye içinde fark edebiliyorlar. Şimdi kendinizi test edin ve tuhaflığı ne kadar sürede bulabileceğinizi görün.CEVAP: Resimde, hemen hemen aynı harfin farklı renklerle tekrarlandığı görülebilir. Fakat, iyi bir odaklanma ile, görseldeki tuhaflık bulunabilir. Sadece 21 saniyede tuhaflığı bulanlar yüksek IQ'lu olarak kabul edilirler. Siz de tuhaflığı bulabildiniz mi? Yoksa bulamadınız mı? Eğer bulamadıysanız, tuhaflığı işaret eden resmi aşağıda bulabilirsiniz.