YAŞAM
25 Mart 2023 - 12:30

Resimde yer alan yatak odasında tam 10 hata var! 28 saniyede hepsini bulanın IQ testi 140 üstü çıkıyor!

Optik illüzyon testleri insanların en çok ilgisini çeken testlerden biri haline geldi. Son zamanlarda sık sık çözülen optik illüzyon testlerinden bir tanesi olan bu testte yatak odasındaki hatanın bulunması isteniyor. Peki kaç saniyede bu hatayı buldunuz? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
25 Mart 2023 - 12:30
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Resimde yer alan yatak odasında tam 10 hata var! 28 saniyede hepsini bulanın IQ testi 140 üstü çıkıyor!


Dikkat seviyelerini ölçmek isteyen insanlar internet üzerinden optik illüzyon testlerini sık sık çözmeye devam ediyor. Herkesin ilgisini çeken optik illüzyon testlerinden biri de aşağıdaki test oldu! Yatak odasında yer alan hatanın saniyeler içinde bulunması gerekiyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ

Optik illüzyon testleri insanların dikkat seviyelerini, analitik zekalarını ve görme derecelerini ölçmek için sık sık kullanılıyor. Dikkatleri kuvvetli ve gözleri iyi gören insanlar bu testte yatak odasında yapılan hatayı saniyeler içinde bulabiliyor. İşte o yatak odası;



Optik İllüzyon Yatak Odası Testi

Bu testteki hatalar şu şekilde; Sandalyenin ıslak olması, bahçe çatalının yatağın altında olması, sebzelerin komodin üstünde durması, komodinin üstünde süzek olması, dolapta duş alınması, vazoda ördek olması, pencere dışındaki gezegen, şapkanın avize yerinde asılı olması, küreklerin yatak odasında olması ve son olarak ayakkabıların duvar lambasında asılı durması. 

Optik İllüzyon Test Sonuçları

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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