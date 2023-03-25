Resimde yer alan yatak odasında tam 10 hata var! 28 saniyede hepsini bulanın IQ testi 140 üstü çıkıyor!







OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ







Dikkat seviyelerini ölçmek isteyen insanlar internet üzerinden optik illüzyon testlerini sık sık çözmeye devam ediyor. Herkesin ilgisini çeken optik illüzyon testlerinden biri de aşağıdaki test oldu! Yatak odasında yer alan hatanın saniyeler içinde bulunması gerekiyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Optik illüzyon testleri insanların dikkat seviyelerini, analitik zekalarını ve görme derecelerini ölçmek için sık sık kullanılıyor. Dikkatleri kuvvetli ve gözleri iyi gören insanlar bu testte yatak odasında yapılan hatayı saniyeler içinde bulabiliyor. İşte o yatak odası;Bu testteki hatalar şu şekilde; Sandalyenin ıslak olması, bahçe çatalının yatağın altında olması, sebzelerin komodin üstünde durması, komodinin üstünde süzek olması, dolapta duş alınması, vazoda ördek olması, pencere dışındaki gezegen, şapkanın avize yerinde asılı olması, küreklerin yatak odasında olması ve son olarak ayakkabıların duvar lambasında asılı durması.