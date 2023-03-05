YAŞAM
05 Mart 2023 - 16:15

Resimdeki 3 kelimeyi bulanın IQ'su 150 üstü çıkıyor! Neredeyse kimse tamamını bulamadı!

Zeka oyunu, yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi geliştirmek için popüler bir araç haline geliyor. Bu oyunlar zihinsel çabaları artırır ve beynin farklı bölümlerinin çalışmasını sağlar. Bugün sizlerle paylaştığımız bu görselde sizlere beyin oyununun çözümünü göstereceğiz. Gördüğünüz gibi 3 kelime evin farklı yerlerine gizlenmiş. Bu kelimeleri size ayrılan süre içinde bulursanız, başarılı olacaksınız. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
05 Mart 2023 - 16:15
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Resimdeki 3 kelimeyi bulanın IQ'su 150 üstü çıkıyor! Neredeyse kimse tamamını bulamadı!
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Kimse evde yer alan üç kelimeden ikisini görmüyor. Süre dolmadan bulanlara her ayarda parmak gösterilir. Üç evin etrafına gizlenmiş kelimeler için bir resim araması. Bütün bu kelimeler resmin çizimlerinde gizlidir. Kelimeleri bulmak için önce resme dikkatlice bakmalısınız.

zeka testi

EVDEKİ GİZEMİ BULMAK OLDUKÇA ZOR



Evin içinde yukarıdaki resimde bulunan 3 gizli kelimeyi de bulmanız gerekiyor.

Dikkatli bir zihin tüm kelimeleri saniyeler içinde bulur.

İlk kelime "BUL". Bu kelime evin çatısının orta kısmında yer almaktadır. Sözcük siyah çizgiler arasında gizlidir.

İkinci kelime "SEN". Söz, evin arka bahçesindeki çalıların arasında. Söz satır aralarına gizlenmiştir.

Son söz "SU". Bu kelime evin önünde bulunur.

zeka testi

Zeka oyunları zihninizi eğitmenin harika bir yoludur.

Bu oyunlar beyninizi eğitmek için farklı stratejiler kullanmanızı gerektirir.

Kelimeleri bulmak için resmi dikkatlice inceleyerek her satırı ve her noktayı analiz etmelisiniz.

Bu oyunların çözülmesi zor olabilir ama beyin gücünüzü artırmanın harika bir yoludur.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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