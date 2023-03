Resimdeki 3 kelimeyi bulanın IQ'su 150 üstü çıkıyor! Neredeyse kimse tamamını bulamadı!

EVDEKİ GİZEMİ BULMAK OLDUKÇA ZOR







Kimse evde yer alan üç kelimeden ikisini görmüyor. Süre dolmadan bulanlara her ayarda parmak gösterilir. Üç evin etrafına gizlenmiş kelimeler için bir resim araması. Bütün bu kelimeler resmin çizimlerinde gizlidir. Kelimeleri bulmak için önce resme dikkatlice bakmalısınız.Evin içinde yukarıdaki resimde bulunan 3 gizli kelimeyi de bulmanız gerekiyor. Dikkatli bir zihin tüm kelimeleri saniyeler içinde bulur. İlk kelime "BUL". Bu kelime evin çatısının orta kısmında yer almaktadır. Sözcük siyah çizgiler arasında gizlidir. İkinci kelime "SEN". Söz, evin arka bahçesindeki çalıların arasında. Söz satır aralarına gizlenmiştir. Son söz "SU". Bu kelime evin önünde bulunur.Zeka oyunları zihninizi eğitmenin harika bir yoludur. Bu oyunlar beyninizi eğitmek için farklı stratejiler kullanmanızı gerektirir. Kelimeleri bulmak için resmi dikkatlice inceleyerek her satırı ve her noktayı analiz etmelisiniz. Bu oyunların çözülmesi zor olabilir ama beyin gücünüzü artırmanın harika bir yoludur.