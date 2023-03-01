YAŞAM
01 Mart 2023 - 19:15

Resimdeki 5 hayvanı bulmak için 8 saniyeniz var! Baş ağrıtan IQ testi

Zihin çalıştıran IQ testlerini kısa süre içerisinde çözmeniz gerekmektedir. Peki bu IQ testi için kaç saniye süre verilmiştir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
01 Mart 2023 - 19:15
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Resimdeki 5 hayvanı bulmak için 8 saniyeniz var! Baş ağrıtan IQ testi


Ağaçta bulunan 5 hayvan öylesin iyi bir şekilde kamufle olmuştur. 7 saniye içerisinde bulabilenler için zeki denilmektedir. 5 hayvanı bulmak için sadece 7 saniye süreniz bulunmaktadır. Resimde yer alan hayvanlar hangileridir? Tüm detaylar haberimizde.

BU IQ TESTİ İÇİN 7 SANİYE!

Zihninizi çalıştırarak harekete geçiren IQ testleri göz yanılması yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Bugün sizlere ağaçtaki 5 hayvanı bulma testini sunacağız.



 

Ağaç görüntüsü şekli içerisinde 5 farklı hayvan yer almaktadır.

Ağaçtaki 5 Hayvan Testi

Ağaçın dallarında bulunan 5 hayvanın silüet şekli bulunmaktadır. Bulmak için yalnızca 7 saniyeniz bulunmaktadır.Ağaçtaki 5 Hayvan Testi

Bulunan hayvanların yapraklarda gözlerinin olduğu da doğrudur.Ağaçtaki 5 Hayvan Testi

Tembelleşen beynimiz için belirli bir süre içerisinde hız kazanarak bulunması zihnimizi çalıştırır.Ağaçtaki 5 Hayvan Testi

Bu testler aynı zamanda beyin egzersizleri olarak yer alarak daha pratik sonuçlarla karşılaşmanızı sağlar.Ağaçtaki 5 Hayvan Testi

Zaman oldukça azaldı. Daha dikkatle bakınız.Ağaçtaki 5 Hayvan Testi

Siz 7 saniye içerisinde kaç hayvanı bulabildiniz?

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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