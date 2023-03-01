Resimdeki 5 hayvanı bulmak için 8 saniyeniz var! Baş ağrıtan IQ testi







BU IQ TESTİ İÇİN 7 SANİYE!







Ağaçta bulunan 5 hayvan öylesin iyi bir şekilde kamufle olmuştur. 7 saniye içerisinde bulabilenler için zeki denilmektedir. 5 hayvanı bulmak için sadece 7 saniye süreniz bulunmaktadır. Resimde yer alan hayvanlar hangileridir? Tüm detaylar haberimizde.Zihninizi çalıştırarak harekete geçiren IQ testleri göz yanılması yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Bugün sizlere ağaçtaki 5 hayvanı bulma testini sunacağız.Ağaç görüntüsü şekli içerisinde 5 farklı hayvan yer almaktadır.Ağaçın dallarında bulunan 5 hayvanın silüet şekli bulunmaktadır. Bulmak için yalnızca 7 saniyeniz bulunmaktadır.Bulunan hayvanların yapraklarda gözlerinin olduğu da doğrudur.Tembelleşen beynimiz için belirli bir süre içerisinde hız kazanarak bulunması zihnimizi çalıştırır.Bu testler aynı zamanda beyin egzersizleri olarak yer alarak daha pratik sonuçlarla karşılaşmanızı sağlar.Zaman oldukça azaldı. Daha dikkatle bakınız.Siz 7 saniye içerisinde kaç hayvanı bulabildiniz?