













HANGİ AİLE DAHA ZENGİN?







Resimdeki ailelerden hangisi zengin bulabilir misin? Bir bakışta anlarım diyenler buraya: IQ'yu jet hızıyla ölçen test! Zekanızı, IQ'nuzu, dikkatinizi, yaratıcılığınızı, gözlem yeteneğinizi ölçecek yeni bir test daha. Testteki zengin aileyi bulan kişi zeki kabul ediliyor. Ne kadar zekisiniz, ne kadar dedektif kadar keskin bir zekaya sahipsiniz. Bu test sizin için biçilmiş bir kaftan. İşte detaylar...Yukarıda resimde iki tane aile var. İki ailede masa başında toplanmışlar yemek yiyorlar. Bu aileden yalnız biri zengin. Bu zengin aileyi bulmak testin konusu. 9 saniye içinde iki resimdeki zengin aileyi bulmaya çalışacaksınız.Bunu yapabilmek için keskin bir zekayı, analitik düşünce yeteneğine, gözlem becerinizin de yüksek olması gerekir. Fotoğrafta iki tane aileden hangisinin daha zengin olabildiğini bulabilen insanların zekaları ve IQ'ları yüksek olarak değerlendiriyor. Nasıl bir dedektifsiniz, nasıl bir gözlem becerinizi var? Cevabı bulabilmek için resime odaklanmalı ve fotoğraftaki aileler arasındaki farklılıkları iyi analiz etmelisiniz. İlk bakışta görebileceğiniz ufak tefek detaylar sayesinde zengin aileyi bulabilirsiniz. Bunun için aklınızı ve becerinizi çalıştırmanız gerekir. Aktif ve dinamik bir beyinle çözmeyi çalışın. Keskin bakışlarla ve zekice bir tutumla testi çözün. Evet 9 saniyelik süre bitti. Testi çözebildiniz mi? Kendi zamanınızı ayarlayın ve 9 saniye içinde en zengin aile hangisi bulmaya çalışın. Birazdan cevabı sizinle paylaşacağız. İşte cevap. Cevap için aşağı inin.Fotoğraftaki zengin aile soldaki fotoğraf. Yani daha az yemek tüketen aile. Maddi durumu kötü olan aileler daha çok yüksek kalorili, hamur işleri tüketirler. Buna rağmen zengin aileler ise sebze, meyve, protein değeri yüksek besinler tüketirler. Fotoğraftaki zengin aile soldaki, çocuğun elinde telefon olan fotoğraf.