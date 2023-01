GİZLİ ATI BULUN!







Resimdeki atı 10 saniyede bulanların görsel zekası full çıkıyor! IQ!su 150 olanların anında çözdüğü o test! Son zamanların en büyük IQ çözen test uygulamalarından biri olan optik illüzyon testleri oldukça popüler. Fotoğraf arasında gizlenmiş bir at var. Atı bulabilmek için tam 9 saniyeniz var. 9 saniye içinde fotoğraf arasına gizlenmiş gizli atı bulmaya çalışın. İşte detaylar...Fotoğrafta gizlenmiş olarak gizli bir at bulunuyor. Bu atı 9 saniyede bulmaya çalışacaksınız. Son dönemin en popüler test uygulamalarından biri olan optik illüzyon testleri kişinin bakış açısını, analitik düşünme yeteneğini ölçmektedir. Kişinin olaylara hangi açılardan bakabildiğini, farklı bakış açılarını test ederek kişinin IQ'sunu ve zekasını ölçmektedir. Kişinin bilişsel yeteneklerini, olayları muhakeme ve yorum becerisini, görsel zekasını ölçerek kişiyi test etmektedir.Şimdi yine bir optik illüzyon testi daha yayınlandı. Gündeme oturan bu optik illüzyon testini herkes çözmeye çalışıyor. Fakat bu sefer işleri daha zor. 9 saniyede fotoğrafta gizlenmiş gizli atı bulanın zekası ve IQ'su 140 kabul ediliyor. Fotoğrafta ova görüntüsünde çalılıklar var. Bu çalılıkların arasına gizlenmiş olarak bir at bulunuyor. Tek yapmanız gereken gizlenmiş o atı bulabilmek. Süreniz başladı. Birazdan cevabı paylaşıyor olacağız. Görsel ve bilişsel zekanızı test etmiş olacağız. Bakalım olaylara farklı açılardan bakabiliyor musunuz? Analitik düşünce yeteneğiniz gelişmiş mi? Bu testler genellikle kişinin bilişsel yeteneklerini ve kabiliyetlerini çözmek, analitik düşünceme becerilerini test etmek için yapılıyor. Bulmaca testleri olarak da geçen bu testler sayesinde kişinin ne kadar zeki, problem çözebilme ve muhakeme yeteneğinin ne kadar gelişmiş olduğu ölçülüyor. Buradaki testte de benzer bir uygulama var. Cevabı bulamasanız da üzülmeyin. Zira bu testler kişiyi test etmenin yanında zekasını da artıran geliştiren test uygulamalarıdır. İşte cevap. Aşağıya inin.