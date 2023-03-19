YAŞAM
19 Mart 2023 - 16:30

Resimdeki civcivi 8 saniye içerisinde bulanın IQ'su 130 üstü çıkıyor! 20 kişiden sadece biri bulabildi

Çiftlikteki gizli civcivi bulabilir misin?

YAŞAM
19 Mart 2023 - 16:30
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Resimdeki civcivi 8 saniye içerisinde bulanın IQ'su 130 üstü çıkıyor! 20 kişiden sadece biri bulabildi
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Optik illüzyon testleri sosyal medya platformlarında giderek daha popüler hale geliyor. Bu testler arasında çiftliğe gizlenmiş civcivi sadece 10 saniye içinde bulmanız gerekiyor. Fotoğrafta atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler de dahil olmak üzere çeşitli hayvanlarla dolu bir çiftlik tasvir ediliyor. Birçok kişi saklı civcivin yerini bulmaya çalışmış olsa da, sadece keskin bir göze sahip birkaç kişi başarılı olmuştur.

Çiftlikteki Gizli Civcivi Bulabilir misin?

Civcivi Bulmak için İpuçları



Köpeği ve yavruyu çevreleyen alana çok dikkat edin.

Fotoğrafın kenarları da dahil olmak üzere tüm çiftliği taramak için birkaç dakikanızı ayırın.

Civcivin renginin köpeğinkine benzediğini unutmayın, bu nedenle küçük ayrıntıları gözden kaçırmayın.

Saklı Civcivin Yeri

Civciv stratejik olarak köpek ve köpek yavrusunun yanında, kulübenin hemen yanında yer alıyor. Ancak civcivin renginin köpeğinkine benzemesi onu bulmayı zorlaştırıyor.

Civcivi Bulmak için İpuçları Köpeği ve yavruyu çevreleyen alana çok dikkat edin. Fotoğrafın kenarları da dahil olmak üzere tüm çiftliği taramak için birkaç dakikanızı ayırın. Civcivin renginin köpeğinkine benzediğini unutmayın, bu nedenle küçük ayrıntıları gözden kaçırmayın.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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