Resimdeki civcivi 8 saniye içerisinde bulanın IQ'su 130 üstü çıkıyor! 20 kişiden sadece biri bulabildi







Civcivi Bulmak için İpuçları







Optik illüzyon testleri sosyal medya platformlarında giderek daha popüler hale geliyor. Bu testler arasında çiftliğe gizlenmiş civcivi sadece 10 saniye içinde bulmanız gerekiyor. Fotoğrafta atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler de dahil olmak üzere çeşitli hayvanlarla dolu bir çiftlik tasvir ediliyor. Birçok kişi saklı civcivin yerini bulmaya çalışmış olsa da, sadece keskin bir göze sahip birkaç kişi başarılı olmuştur.Köpeği ve yavruyu çevreleyen alana çok dikkat edin. Fotoğrafın kenarları da dahil olmak üzere tüm çiftliği taramak için birkaç dakikanızı ayırın. Civcivin renginin köpeğinkine benzediğini unutmayın, bu nedenle küçük ayrıntıları gözden kaçırmayın.Civciv stratejik olarak köpek ve köpek yavrusunun yanında, kulübenin hemen yanında yer alıyor. Ancak civcivin renginin köpeğinkine benzemesi onu bulmayı zorlaştırıyor.