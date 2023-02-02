Resimdeki eksik sepeti 15 saniyede bulanın IQ'su 140 çıkıyor! Baş ağrıtan optik illüzyon testiyle zekanızı ölçün!







ZEKA SEVİYESİNİ ÖLÇEN OPTİK İLLÜZYON TESTİ







Araştırmalara göre gözle gördüğümüz ve algıladıklarımız göz yanılması ile bizi yanıltabilmektedir. Buna optik illüzyon denilmektedir. Çözenlerin IQ seviyesi yüksek olduğu varsayılmaktadır. Peki siz bu göz yanılması olan illüzyonumuzda eksik olan sepeti 15 saniyede fark edebilecek misiniz? Tüm detaylar haberimizde.Göz yorduğu kadar zeka seviyesini ölçen illüzyon testleri oldukça zaman alabilmektedir. Kısa sürede farkına varmak oldukça zor olabiliyor. İşte buyurun zihin çalıştıran illüzyon testimiz. Sepetlerimizin her birinde 5 yumurta bulunmaktadır. Ancak içinde 4 yumurta olan sepet bulunmaktadır. Bu testin en önemli yanı eksik olan sepeti kısa sürede bulmaktır.Acele etmelisiniz zaman geçiyor.Dikkatinizi toplayıp odaklanmanız gerekmektedir. Sepetin nerede olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki görsele bakmanız yeterli. 5 yumurta olmayan sepet işte sağ altta kırmızı dairenin içinde bulunmaktadır.