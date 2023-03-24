Resimdeki elmalardan sadece biri farklı! 11 saniyede bulanın IQ'su en az 130 çıkıyor!













ZEKİ İNSANLARIN ÇÖZEBİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Zeka testleri son zamanlarda çok popüler hale geldi. Şimdi bu IQ testi sizleri sorgulamaya yitecek.Beynin algısal sistemi tarafından görsel bir yanılsama veya optik yanılsama yaratılır.Gerçeklikten farklı bir görsel algı ile karakterize edilebilir. Bu optik illüzyon testi, farklı bir elma bulmak için algınızı zorlar. Elmaların yaprakları, boyutları ve renkleri aynıdır, ancak aralarında öyle bir fark vardır ki, farkı gören akıllı kabul edilir.Yalnızca IQ'su 130'un üzerinde olanlar veya çok büyük bir göz testi olanlar farkı hemen anlayabilir. 24 saniyede bir kırmızı elma daha bulamayanlar üzülmesin, çözüm aşağıda.İllüzyon testini çözmek isteyenlerin çoğu bu resimde başka bir elma bulamayacak. Ancak bazı insanlar çok hızlı cevap verebilir. Güven bana, çok zeki ya da çok yakışıklı insanlar olmalılar. Söz konusu optik illüzyonunun tam yerini saptamak zor, bu yüzden görüntüyü analiz etmeye geldik. Resme daha yakından bakın, yakından bakarsanız resmin vurgulanan alanında farklı elmalar görebilirsiniz. Fark etmediyseniz merak etmeyin, aşağıdaki görselle karşınızdayız. İşte farklı elma