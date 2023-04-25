Resimdeki farklı elmayı bulmak için zeka küpü olmak lazım! Eğer 5 saniyede bulursanız IQ'nuz tavan!







FARKLI OLAN ELMAYI BULMA TESTİ







Optik illüzyon testleri ve zeka oyunları insanların ilgisini çok fazla çekiyor. Testlerde insanlar dikkat seviyelerini ölçebiliyor. Bu testte 5 saniye içinde farklı olan elmanın bulunması isteniyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Zeka oyunları insanların dikkat seviyelerini, problem ölçme becerilerini, görme seviyelerini ölçen testler olarak biliniyor. Bu testte ısırılan elmalar arasında farklı olan elmanın beş saniye içinde bulunması gerekiyor.Testin sonucuna bakmadan farklı elmayı 5 saniye içinde bulan kişiler çok dikkatli insanlar! Farklı olan elmayı beş saniye içinde bulabilen kişiler eğlenceli yöntemlerle IQ seviyesinin çok yüksek olduğundan emin olabilir. İşte elma testinin sonucu;