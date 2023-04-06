













FOTOĞRAFTAKİ EŞSİZ MANTARI BULMAK İÇİN 30 SANİYEN VAR!







Resimdeki farklı mantarı bulmak için 30 saniye süreniz var! Zekası Einstein ile yarışanlar 15. saniyede fark ediyor: Üstün zekalı mısınız öğrenin! Optik illüzyon testleri kişilere beyin egzersizleri sağlarken aynı zamanda ne kadar dehasınız bunu test etmenize yardımcı olur. Bu uygulamalar sayesinde kişi kendisinde olan yetenekleri, zekayı ve gözlem yeteneğini gözlemler. Optik illüzyon testlerindeki olay ayrıntılarda gizlidir. Bu ayrıntılar görmek ise kişinin ne kadar dikkatli ve konsantrasyon yeteneğinin ne kadar geliştiğini tespit eder. Akıl bir bütündür. Gözler, mantık, duyular hepsi bir bütün olarak ilerlemektedir. Aklın yetilerini ve kendi donanımlarını test etmeye yarayan ve aynı zamanda gelişime de katkı sağlayan optik illüzyon testlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi de fotoğraftaki gizli mantarı bulmak söz konusu. Bu oldukça zor bir optik illüzyon testi zira insanların yalnızca yüzde 1'i çözebiliyor. İşte detaylar...Yalnızca çok zeki insanlar fotoğraftaki eşsiz mantarı 10 saniyede bulabiliyor. Mantarı bulabilmek için ise 30 saniyen var. Eşsiz mantar hemen oracıkta ve 10 saniyede bulabildiyseniz siz bir dahisiniz. Hemen hiç zaman kaybetmeden bir zamanlayıcı ayarlayın ve mantarı bulmaya başlayın. İşte ayrıntılar...İşte eşsiz olan mantar ve doğru cevap...