









IQ'SU 150 OLANLAR SALYANGOZU 4 SANİYEDE BULUYOR







Resimdeki gizli salyangozu 8 saniyede bulan dahidir! Baş döndüren görsel testi çözebilen çıkmadı! Yine bir zeka testi. Fotoğrafta bir park var. Parkta bankta oturup kitap okuyan yaşlılar, koşu yapan insanlar, köpekler, kuşları, çocuklar var. Burada gizlenmiş bir salyangoz var. Eğer parkta, ağaçlar, çocuklar ve yeşillikler arasına gizlenmiş salyangozu 4 saniyede bulabilirseniz zekanız 150 olarak kabul ediliyor. Doğru cevabı bulanların IQ'su 150 kabul ediliyor. İşte detaylar...İşte yine karşınızda yine zeka ölçen bir test uygulaması. Optik illüzyon testleri hem eğlenceli, hem zeka geliştirici hem de zeka ölçen test uygulamaları olarak görülüyor. Özellikle son zamanlarda oldukça popüler bir uygulama. Bu testler sayesinde zekanızı, görsel zekanızı, yaratıcılığınızı ölçebilirsiniz. Doğru cevabı bulamasanız da üzülmeyin, bu testler sizin zekanızı geliştiriyor.Son zamanların en popüler zeka ölçen test uygulamalarından biri de optik illüzyon testleridir. Bu testlerde ana amaç normal bir fotoğrafın içine küçük bir detay yerleştirilir. Amaç burada fotoğraf arasına gizlenmiş objeyi, canlıyı ve nesneyi bulmaktır. Fotoğrafta nesneler insanların genel olarak algılayabileceği biçimdedir. Bu fotoğraflar arasında, gizlenmiş ve bulmanız gereken bir obje, canlı yerleştirilir. Burada amaç fotoğraftaki o küçük ayrıntıyı ayırt etmektir. İstenileni vermektir. Şimdi bir park fotoğrafı var. Görüntüler gayet normal. Koşu yapan kadınlar, parkta kitap okuyan insanları, köpeklerini gezdiren çocuk, kedi, adam, kadın ve yeşillikler, çiçekler var. Tüm bunların arasında ise gizlenmiş bir salyangoz bulunuyor. Bu salyangozu bulup optik illüzyon testini sonlandırmalısınız. Bu fotoğraftaki gizlenmiş salyangozu 4 saniye içinde bulabilen zeki ve dahi kabul edilebiliyor. Yalnızca 4 saniyeniz var. IQ'su yüksek olanlar ancak doğru cevabı bulabiliyor. Zamanlayıcıyı ayarlayın ve sürenizi başlatın. Hazırsanız doğru cevabı paylaşıyoruz. Süreniz bitti. Doğru cevap için aşağıya inin. İŞTE DOĞRU CEVAP...