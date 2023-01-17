Resimdeki gizli timsahı bulmak dahi işi! 7 saniyede bulanın zekasını ayaka alkışlıyoruz: Aklın sınırlarını zorlayan illüzyon testi













TİMSAHI BUL!

Resimdeki gizli timsahı bulmak dahi işi! 7 saniyede bulanın zekasını ayakta alkışlıyoruz: Aklın sınırlarını zorlayan illüzyon testi.İllüzyon testlerini çözmek çoğu zaman eğlenceli olabiliyor. Sosyal medyada oldukça popüler olan optik illüzyon testleri sayesinde insanlar hem zekalarını ölçüyorlar, hem de eğlenceli anlar yaşıyorlar. Son zamanlarda optik illüzyon testi sayesinde zekanızı ölçün, pratikliğinizi ve becerinizi test edin. Son zamanlarda bir optik illüzyon testi sayesinde de insanlar zekalarını ve dehalarını ölçüyorlar. Timsahı bulan çok zeki kabul ediliyor. Mavi gölde, yeşillikler arasında gizlenmiş bir timsah var. Onu bulmaya çalışıyoruz. İşte optik illüzyon testi ve detaylar...Tam tamına 15 saniyeniz var. 15 saniye içinde mavi göl içinde gizlenmiş timsahı bulabilirseniz sizden zekisi ve dahisi olmayacak. Tek yapmanız gereken timsahı bulmak olacak. Optik illüzyon testleri kişiye bilişsel beceriler kazandıran, değişik bakış açıları kazandıran optik illüzyon testleri sayesinde nesnelerin belleğimizdeki görüntülerini görebiliriz. Bu sayede kabiliyetlerimiz ve nesnelere yüklediğimiz anlamlar ortaya çıkar. Farklı açılardan görülen her resim kişinin bilişsel kabiliyetinin ve zekasının bir parçasıdır. Psikanaliz alanında da büyük fayda sağlayan bu test uygulamaları son dönemin en popüler uygulamalarından biri. Resimde timsahı bulan çok zeki kabul ediliyor. Acele edin. Fotoğraftaki timsahı bulan zeki kabul ediliyor. Hazırsanız başlayın. 15 saniyeniz var. Fotoğrafa bakın ve zamanlayıcıyı ayarlayın. Timsahı bulabildiniz mi? Birazdan cevabı vereceğimiz. İşte mavi gölün içinde, maviliklerin ve yeşilliğin arasında gizlenmiş o timsah....