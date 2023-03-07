Resimdeki kartalı 30 saniyede bulanların zekası dahilerle yarışıyor! Sadece 25 saniyeniz var







30 SANİYEDE O KARTALI BULUN!







Sosyal medya üzerinden gündeme gelen bulmacalarda birsi de bu kartalın bulmamız istenen test oldu. 30 saniye içerisinde sadece insanların yüzde biri o saklanan kartalı bulabiliyor. Gizlenmiş kartalı bulmanız için 30 saniye süreniz var. İşte görselde ki saklanan kartal haberimizde yer almaktadır.Optik illüzyon testlerinde en önemlisi dikkatli yorumlamak olurken aynı zamanda gözlem becerileri oldukça fazla çalışıyor. Verilen sürelerde o kartalı bulan dahi olarak kabul edilirken bulamayanlar üzülmesin. İşte, o kartalı gösteren görsel aşağıdaki resimde yer alıyor.