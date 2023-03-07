Sosyal medya üzerinden gündeme gelen bulmacalarda birsi de bu kartalın bulmamız istenen test oldu. 30 saniye içerisinde sadece insanların yüzde biri o saklanan kartalı bulabiliyor. Gizlenmiş kartalı bulmanız için 30 saniye süreniz var. İşte görselde ki saklanan kartal haberimizde yer almaktadır.
YAŞAM
07 Mart 2023 - 21:45
Resimdeki kartalı 30 saniyede bulanların zekası dahilerle yarışıyor! Sadece 25 saniyeniz var
Son dönemlerde sık sık karşımıza çıkan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. İnsan beynine egzersiz yapması için yardımcı olan bu testlerle gözlem becerileri de oldukça gelişmiş hale geliyor. Bu resim üzerinde saklanan kartalı 30 saniyede bulmamız isteniyor. İşte, fotoğrafta saklanan kartalı bulan dahi kabul edildi.
YAŞAM
07 Mart 2023 - 21:45