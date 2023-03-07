YAŞAM
07 Mart 2023 - 21:45

Resimdeki kartalı 30 saniyede bulanların zekası dahilerle yarışıyor! Sadece 25 saniyeniz var

Son dönemlerde sık sık karşımıza çıkan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. İnsan beynine egzersiz yapması için yardımcı olan bu testlerle gözlem becerileri de oldukça gelişmiş hale geliyor. Bu resim üzerinde saklanan kartalı 30 saniyede bulmamız isteniyor. İşte, fotoğrafta saklanan kartalı bulan dahi kabul edildi.

YAŞAM
07 Mart 2023 - 21:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Resimdeki kartalı 30 saniyede bulanların zekası dahilerle yarışıyor! Sadece 25 saniyeniz var
TAKİP ETTAKİP ET


Sosyal medya üzerinden gündeme gelen bulmacalarda birsi de bu kartalın bulmamız istenen test oldu. 30 saniye içerisinde sadece insanların yüzde biri o saklanan kartalı bulabiliyor. Gizlenmiş kartalı bulmanız için 30 saniye süreniz var. İşte görselde ki saklanan kartal haberimizde yer almaktadır.

30 SANİYEDE O KARTALI BULUN!

Optik illüzyon testlerinde en önemlisi dikkatli yorumlamak olurken aynı zamanda gözlem becerileri oldukça fazla çalışıyor. Verilen sürelerde o kartalı bulan dahi olarak kabul edilirken bulamayanlar üzülmesin. İşte, o kartalı gösteren görsel aşağıdaki resimde yer alıyor. 



Saklanan kartal

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ