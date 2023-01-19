Resimdeki küçük kelebeği 10 saniyede bulanların IQ'su 140 çekiyor! Görsel zekan ne kadar kuvvetli hemen test et!













KELEBEĞİ GÖRDÜN MÜ?

İşte Kelebek





İllüzyon, kandırma anlamını taşır. Latince kökenlidir. Optik illüzyonlar, insanların akıllarını karıştırırken beynin işlev anlama becerisine katkıda bulunur. Aşağıdaki resimde çiçeklerin arasına saklanmış bir kelebek bulunmaktadır. 7 saniye içinde kelebeği görürsen kartal gözlere sahip olduğun anlamına gelir. Sen de bu yeteneğini görmek istiyorsan bu optik illüzyonu deneyerek kendini test et.Bilim insanları, optik illüzyonların zihin üzerindeki etkileri ile ilgili birtakım araştırmalar yapmışlardır. Bu araştırmalarla ilgilenen kişilerin beynin hangi tarafını ağırlıklı olarak kullandığını açıklamaya çalışmışlardır. Bu optik çalışmalar beyni rahatlatarak günlük hayattaki stres, baş ağrısı gibi durumlara iyi geldiğini açıklayan araştırmalardır. Beyin için sağlıklı egzersiz olarak da ifade edilir. Optik illüzyonlar gözlem yeteneğinizi ortaya çıkarmada önemli bir rol üstlenir. Gözlem yeteneğiniz nasıl? Şimdi bu görseli anlamaya çalışın ve 7 saniyede kelebeği görün!Paylaşılan görselde çiçeklerin içine gizlenmiş kelebeği 7 saniye içinde bulmanız gerekmekte. BU optik gözlem yeteneğinizi test etmenizin yanı sıra zamana karşı yarışarak zamanla mücadele etmeyi de öğretir. Bu testler sizlerin eleştirel bir şekilde düşünme yeteneğinizi geliştirmenize olanak sağlar. Ancak bu testler zekanızı ölçme konusunda etkili olduğu düşünülse de daha etkili yöntemler de kullanmak elbette mümkündür. Gerçek anlamda IQ seviyenizi görmeyi arzuluyorsanız profesyoneller tarafından hazırlanmış IQ testlerine katılım sağlamalısınız. Kelebeği 7 saniye içinde gördünüz mü? BU kelebeği bulmanız için sadece 7 saniyeniz var. Resmi dikkatli bir şekilde inceleyin ve kelebeği bulun. Zamanınız daralıyor. 3… 2.. 1. Süreniz bitti. Kelebeğin nerde olduğunu gördünüz mü?Kelebek, fotoğrafın sol tarafında, merkezin üzerinde duruyor. Bu çiçeklerle donanmış ve ilk görüşte anlaşılması zor olan pembe bir kelebek.