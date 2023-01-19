Resimdeki küçük kelebeği 10 saniyede bulanların IQ'su 140 çekiyor! Görsel zekan ne kadar kuvvetli hemen test et!

İllüzyon, kandırma anlamını taşır. Latince kökenlidir. Optik illüzyonlar, insanların akıllarını karıştırırken beynin işlev anlama becerisine katkıda bulunur. Aşağıdaki resimde çiçeklerin arasına saklanmış bir kelebek bulunmaktadır. 7 saniye içinde kelebeği görürsen kartal gözlere sahip olduğun anlamına gelir. Sen de bu yeteneğini görmek istiyorsan bu optik illüzyonu deneyerek kendini test et.
Bilim insanları, optik illüzyonların zihin üzerindeki etkileri ile ilgili birtakım araştırmalar yapmışlardır. Bu araştırmalarla ilgilenen kişilerin beynin hangi tarafını ağırlıklı olarak kullandığını açıklamaya çalışmışlardır. Bu optik çalışmalar beyni rahatlatarak günlük hayattaki stres, baş ağrısı gibi durumlara iyi geldiğini açıklayan araştırmalardır. Beyin için sağlıklı egzersiz olarak da ifade edilir. Optik illüzyonlar gözlem yeteneğinizi ortaya çıkarmada önemli bir rol üstlenir. Gözlem yeteneğiniz nasıl? Şimdi bu görseli anlamaya çalışın ve 7 saniyede kelebeği görün!