YAŞAM
18 Mart 2023 - 21:45

Resimdeki ördeği 100 kişiden sadece 5'i bulabildi! 35 saniye süreniz var: Bulabilen net üstün zekalıdır!

Optik illüzyon testleri internette en çok ilgi gören testlerden biri haline geldi. Peki bu testte saklanan kelebek ve ördeği kaç saniyede buldunuz? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
18 Mart 2023 - 21:45
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Resimdeki ördeği 100 kişiden sadece 5'i bulabildi! 35 saniye süreniz var: Bulabilen net üstün zekalıdır!


İnternet üzerinde insanlarla sık sık dikkatlerini ölçmek için optik illüzyon testleri paylaşılıyor ve saklanan objelerin bulunması isteniyor. Peki bu fotoğraftaki ördek ve kelebeği bulmanız kaç saniyenizi aldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ

İnternette insanların gerek analitik zekalarını gerek dikkatlerini ölçmek için sık sık optik illüzyon testleri yayımlanıyor. Aşağıda yer alan testte ise ailenin arkalarında gizlenen kelebek ve ördeğin bir dakikayı geçmeden bulunması isteniyor. 1 dakika dolmadan kelebek ve ördeği bulabilen kişilerin dikkatlerinin çok kuvvetli olduğu söyleniyor. Siz bu kelebek ve ördeği görebiliyor musunuz?



Optik İllüzyon Testleri

Ördek köpeğin arka kısmında, kelebek ise çalılıkların arkasında gizleniyor. İşte sonuçlar;

Ördek ve Kelebek Testş

Kelebek Test Sonucu

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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