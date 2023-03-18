Resimdeki ördeği 100 kişiden sadece 5'i bulabildi! 35 saniye süreniz var: Bulabilen net üstün zekalıdır!







OPTİK İLLÜZYON TESTLERİ







İnternet üzerinde insanlarla sık sık dikkatlerini ölçmek için optik illüzyon testleri paylaşılıyor ve saklanan objelerin bulunması isteniyor. Peki bu fotoğraftaki ördek ve kelebeği bulmanız kaç saniyenizi aldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İnternette insanların gerek analitik zekalarını gerek dikkatlerini ölçmek için sık sık optik illüzyon testleri yayımlanıyor. Aşağıda yer alan testte ise ailenin arkalarında gizlenen kelebek ve ördeğin bir dakikayı geçmeden bulunması isteniyor. 1 dakika dolmadan kelebek ve ördeği bulabilen kişilerin dikkatlerinin çok kuvvetli olduğu söyleniyor. Siz bu kelebek ve ördeği görebiliyor musunuz?Ördek köpeğin arka kısmında, kelebek ise çalılıkların arkasında gizleniyor. İşte sonuçlar;