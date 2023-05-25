YAŞAM
25 Mayıs 2023 - 01:04

Resimdeki peluş ayıyı 7 saniyede bulan dahi kabul ediliyor! 100 kişiden 1 kişinin bulduğu test için süre başladı!

Resimdeki pelüş ayıyı, hayaleti ve köpeği bulmak için verilen süre 7 saniye! Süre oldukça zorlu bir hedef olarak belirlenmiştir ve bu sürede bulabilen insanların sayısı oldukça az! İşte optik illüzyon testleri...

YAŞAM
25 Mayıs 2023 - 01:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Resimdeki peluş ayıyı 7 saniyede bulan dahi kabul ediliyor! 100 kişiden 1 kişinin bulduğu test için süre başladı!


Son zamanlarda popüler hale gelmiş beş optik illüzyon testi bir arada sunulmuştur. Bu testlerde, resimlere gizlenmiş olan bir pelüş ayı, hayalet ve köpek bulmanız gerekmektedir. Her biri için ayrı bir süre tanınmıştır ve bu testleri başarıyla çözebilenler, bir predatörün keskin gözlerine sahip oldukları söylenmektedir.

İlk testte, pelüş ayıyı bulmak için sadece 7 saniyeniz vardır. Bu testi deneyenlerin sadece %5'i bu sürede başarılı olabilmektedir. Eğer bulamadıysanız, yanıtı haberin devamında açıklanmaktadır.

PELÜŞ AYININ GİZLENDİĞİ GÖRSEL

1



Bulmakta zorlanmış olabilirsiniz, resimde bir çok ayıcık var ama sadece bir tane pelüş ayı var. Biraz daha dikkatli bakın eğer bulamadıysanız cevap aşağıda.

İŞTE PELÜŞ AYI!

2

Bu tür optik illüzyon testleri, görsel algıyı ve dikkati sınırlayan zorluklar sunar. Görsel karmaşıklık ve gizlenme teknikleri kullanılarak resimlere eklenen detaylar, objelerin bulunmasını zorlaştırır. Çoğu zaman, beyinlerimiz büyük ve belirgin nesnelere odaklanmaya eğilimlidir, bu yüzden daha küçük veya gizlenmiş detayları görmekte zorlanabiliriz.

Bu kez gizlenen bir hayalet var. Bakalım şahin gözleriniz gizlenen hayaleti bulacak mı?

1

Bulamadıysanız üzülmeyin. Cevap aşağıda.

İŞTE GİZLENEN HAYALET

3

Sırada gizlenen ikinci köpeği bulmak var. Beş saniyede bulabilecek misiniz?

İKİNCİ KÖPEĞİ BUL BAKALIM

3

Bulamıyorsan cevap aşağıda!

İŞTE CEVAP!

3

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ