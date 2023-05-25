Resimdeki peluş ayıyı 7 saniyede bulan dahi kabul ediliyor! 100 kişiden 1 kişinin bulduğu test için süre başladı!

Son zamanlarda popüler hale gelmiş beş optik illüzyon testi bir arada sunulmuştur. Bu testlerde, resimlere gizlenmiş olan bir pelüş ayı, hayalet ve köpek bulmanız gerekmektedir. Her biri için ayrı bir süre tanınmıştır ve bu testleri başarıyla çözebilenler, bir predatörün keskin gözlerine sahip oldukları söylenmektedir. İlk testte, pelüş ayıyı bulmak için sadece 7 saniyeniz vardır. Bu testi deneyenlerin sadece %5'i bu sürede başarılı olabilmektedir. Eğer bulamadıysanız, yanıtı haberin devamında açıklanmaktadır.
PELÜŞ AYININ GİZLENDİĞİ GÖRSEL
Bulmakta zorlanmış olabilirsiniz, resimde bir çok ayıcık var ama sadece bir tane pelüş ayı var. Biraz daha dikkatli bakın eğer bulamadıysanız cevap aşağıda.
İŞTE PELÜŞ AYI!
Bu kez gizlenen bir hayalet var. Bakalım şahin gözleriniz gizlenen hayaleti bulacak mı?
Bulamadıysanız üzülmeyin. Cevap aşağıda.
İŞTE GİZLENEN HAYALET
Sırada gizlenen ikinci köpeği bulmak var. Beş saniyede bulabilecek misiniz?
İKİNCİ KÖPEĞİ BUL BAKALIM
Bulamıyorsan cevap aşağıda!