Resimdeki rakunların arasında bir tane panda var! IQ'su yüksek olanlar 10 saniyede buluyor













Yeni bir optik illüzyon testleri yediden yetmişe herkesin ilgisini görürken resimdeki rakunların arasında bir panda bulunuyor. 9 saniye içerisinde bulmak için harekete geçenler pandayı bulmak için arayışa başladı.Optik illüzyon testleri rakunların arasına sızan pandanın bulunması isteniyor. Resimlerin sol altında gizlenmiş panda 9 saniyede dikkatleri çekti. Rakunların yüzlerinde siyah şeritler yer alırken pandalarda ise o özellik yoktur. Optik yanılsama nedir? sorusuna yanıt arayanlar beynin nesneleri algılama biçimine meydan okuyan görüntüler orta çıkıyor. Araştırmalar üzerine optik yanılsamalar psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve nesneleri nasıl algılandığına ışık tutuyor.