YAŞAM
18 Nisan 2023 - 22:15

Resimdeki rakunların arasında bir tane panda var! IQ'su yüksek olanlar 10 saniyede buluyor

Optik illüzyon testleri sosyal medya üzerinden gündeme gelirken bu defa görsel üzerinden rakunlarında arasında yer alan sevimli pandanın bulunması isteniyor. 9 saniye içerisinde bulanlar dahi kabul edildi.

YAŞAM
18 Nisan 2023 - 22:15
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Resimdeki rakunların arasında bir tane panda var! IQ'su yüksek olanlar 10 saniyede buluyor


Yeni bir optik illüzyon testleri yediden yetmişe herkesin ilgisini görürken resimdeki rakunların arasında bir panda bulunuyor. 9 saniye içerisinde bulmak için harekete geçenler pandayı bulmak için arayışa başladı.

optik illüzyon testleri



Optik illüzyon testleri rakunların arasına sızan pandanın bulunması isteniyor. Resimlerin sol altında gizlenmiş panda 9 saniyede dikkatleri çekti. Rakunların yüzlerinde siyah şeritler yer alırken pandalarda ise o özellik yoktur. Optik yanılsama nedir? sorusuna yanıt arayanlar beynin nesneleri algılama biçimine meydan okuyan görüntüler orta çıkıyor. Araştırmalar üzerine optik yanılsamalar psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve nesneleri nasıl algılandığına ışık tutuyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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