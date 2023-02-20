YAŞAM
20 Şubat 2023 - 18:30

Resimdeki ruju 7 saniyede bulanların IQ'su 130 üstü çıkıyor! Siz kaç saniyede bulabilirsiniz?

İnternette sadece yetenekli insanların kayıp bir ruju bulabileceğini iddia eden viral bir optik illüzyon testi dolaşıyor.

YAŞAM
20 Şubat 2023 - 18:30
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Resimdeki ruju 7 saniyede bulanların IQ'su 130 üstü çıkıyor! Siz kaç saniyede bulabilirsiniz?


İnternette sadece yetenekli insanların kayıp bir ruju bulabileceğini iddia eden viral bir optik illüzyon testi dolaşıyor. Test, bir resmin içine gizlenmiş ruju sekiz saniye içinde bulanın dahi sayılacağını iddia ediyor.

test



Test, kişinin gözlem becerilerini ve zekasını ölçmek üzere tasarlanmış. Alışveriş yapan birkaç kadının görüntüsü gösteriliyor ve içlerinden biri rujunu kaybetmiş. Katılımcıların verilen süre içinde ruju bulmaları ve detaylara olan dikkatlerini kanıtlamaları gerekiyor. Bu meydan okuma, kişinin görsel algısını ve bilişsel yeteneklerini test etmenin eğlenceli bir yolu. Katılımcılardan zaman sınırını aşmamaları ve saklı ruju bulmak için ayrıntılara odaklanmaları isteniyor. Bulamayanlar aşağıya...

çözüm

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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