









KAZLARIN ARASINDAKİ TİLKİYİ BUL!







Resimdeki tilkiyi sadece şahin gözlüler bulabiliyor! 100'lerce kişiden sadece 5'i bulabildi. İşte karşınızda bir optik illüzyon testi. Bu test ile birlikte zekanızı ve ne kadar keskin bir göze sahip olduğunuzu bulabilirsiniz. Optik illüzyon testleri kişiye yaratıcı beceri kazandırarak onları geniş açılardan bakma imkanı sunmaktadır. İşte çok zeki kişilerin çözebildiği bir optik illüzyon testi daha. Yalnızca çok sayıda kişinin çözebildiği optik illüzyon testleri genelde göz yanılsaması ile şekillerin göründüğünden farklı algılanması ve yanılsamaya yol açmasıdır. İşte kazların arasında gizlenmiş tilkiyi bulmaya çabalayacağınız optik illüzyon testi ve cevabı...İnsanların çözerken hem eğlendiği hem düşündüğü hem de beyin gelişimini tamamladığı optik illüzyon testleri ile birlikte gelişim açısından pek fayda sağlanabilmektedir. Optik illüzyon testleri genelde kişinin bir resimde yanılsama yoluyla bulunmasını istenen şekli ya da nesneyi görememesi olayıdır. İnce olarak için yerleştirilen şekli görebilen ve detayı fark edebilen kişiler oldukça zeki insanlar olarak kabul edilir. Şimdiki resimde de kazlar ve bir göl var. Gölün etrafında toplanmış kazların arasında gizlenmiş bir tilki var. O tilkiyi görebilecek misiniz? Bu optik illüzyon testinde doğru cevabı bulan kişiler genelde çok zeki kişiler olduğu kabul ediliyor. Fotoğrafta gözüken tilkiyi görebilmek için oldukça dikkatli ve keşfedici zekanızın yüksek olması gerekmektedir. Görsel zekanızı da ölçen bu testi çözenlerin sayısı ise bir hayli fazla. Neredeyse yüzde 1'lik kısım bu testi çözüp doğru cevabı bulamıyor. Neden siz de bir dahi olmayasınız. Süreniz başladı. 10 saniye içinde gizlenmiş tilkiyi bulmaya çalışın. Doğru cevabı bulabildiyseniz sizin de çok yüksek bir zekanız var. Bulamasıysanız da sakın ola ki üzülmeyin bu test uygulamaları beyin gelişiminize katkı saylayacaktır. Beyni sürekli aktif tutmak işe yarardır. İşte doğru cevap...