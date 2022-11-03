EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 10:20

Resmen açıklandı! Binlerce kişinin ödemesi öne çekildi! Hesaplarınızı kontrol edin paranız her an yatabilir

Tarım desteği ödemesi bekleyen çiftçilere müjdeli haberi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi verdi. Kirişçi, yaptığı paylaşımda ödemelerin erken yapılacağını ve hesaplara yatırılacağını açıkladı. İşte, çiftçiye yapılacak destek ödemesiyle ilgili detaylar...

EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 10:20
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Resmen açıklandı! Binlerce kişinin ödemesi öne çekildi! Hesaplarınızı kontrol edin paranız her an yatabilir


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çiftçilere verilen mazot ve gübre destekleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Kirişci açıklamasında, 2023 yılı Mart ayında yapılması beklenen destek ödemelerinin bu ay yapılacağını belirtirken, konuyla ilgili merak edilen detayları da verdi.

BİTKİSEL ÜRETİMDE REKOR BEKLENİYOR

Bakan Kirişci konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, hububat üretimi yapan çiftçilere 2022 mazot ve gübre destek ödemelerini 2023 yılı Mart ayının yerine bu ay içerisinde yapacağız.



Bitkisel üretimimizin 2022'de 127,6 tonu bulmasını hedefliyoruz. Bu rakamla bitkisel üretim konusunda bütün zamanların rekoru kırılacaktır." dedi.

 tarım destek ödemesi

ÖDEMELER HERKESİN HESABINA YATIRILACAK

Bakan Kirişci açıklamasında, tarım destek ödemelerinin tüm çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarını yatırılacağını da belirtti. Ayrıca tüm ödemeler 2023 yılının bütçesi üzerinden yatırılacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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