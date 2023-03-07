Resmen bedavaya tarla satışı başladı! 90 m2 sadece 800 TL'ye satılacak: İlk kapan alıyor!







PREFABRİK EV, HOBİ BAHÇESİ, BAĞ, ÇİFTLİK, BOSTAN HAYALİ KURANLARA... 800 TL’YE 90 M2 TARLA! YANLIŞ DUYMADINIZ! YARIM DEPO BENZİN FİYATINA TOPRAK ALIN!







MİLLİ EMLAK ARSA SATIYOR MU?

TAPULU YERDE ZİLYETLİK OLUR MU?

Yaşanılan deprem felaketinden sonra insanlar evlerine girmeye korkar oldular. Bu durumda prefabrik ev ve arazilere olan ilgi tavan yaptı. Detaylar haberimizde…Milli Emlak’ın 800 TL`ye satışa çıkardığı tarla son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Kullanacak olan kişilerin sadece kira tutarını ödediği araziyi satın almak için ise için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuru da bulunmak yeterli oluyor. Başvuru sonucu olumlu olduğu takdirde arsa sözleşme yapılarak satılabilir. İşte herkesin konuştuğu o tarla. Milli Emlak'ın yayınladığı satış ilanı büyük ilgi gördü. 800 TL'ye satılan bu tarla sosyal medyada gündem oldu. İşte 800 TL’ye satılacak olan o tarla.Satış Bilgileri Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺800,00 Teminat Bedeli ₺240,00 Uygun Yüzölçümü 91,43 m² İhale Tarihi 28/03/2023 İhale Saati 09:40 İhale Yeri - İletişim Adresi https://tunceli.csb.gov.tr/ Telefon (428) 213 30 44-45 Taşınmaz No 62010103806Pafta/Ada/Parsel /111/22 İmar Durumu Hayır İmar Özellik Adı Yasal Dayanak 2886 / 45 Taşınmaz Yüzölçümü 91,43 m² Hazine Hissesi - Satılacak Yüzölçümü –Kullanıcıların, kira tutarını ödedikleri araziyi satın almak için Milli Emlak Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Gerekirse, başvurduğunuz mülk için bir satış sözleşmesi yapabilirsiniz.Tapulu bir mülkünüz varsa, tapuda kayıtlı olan mülkü zamanaşımı veya zilyetlik yoluyla edinemezsiniz.