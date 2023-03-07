GÜNDEM
07 Mart 2023 - 14:35

Resmen bedavaya tarla satışı başladı! 90 m2 sadece 800 TL'ye satılacak: İlk kapan alıyor!

Son zamanlar da prefabrik evlere olan ilgi oldukça arttı. Vatandaş uygun arazi ve prefabrik ev arayışına girdi. İşte haberin detayları…

GÜNDEM
07 Mart 2023 - 14:35
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Resmen bedavaya tarla satışı başladı! 90 m2 sadece 800 TL'ye satılacak: İlk kapan alıyor!
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Yaşanılan deprem felaketinden sonra insanlar evlerine girmeye korkar oldular. Bu durumda prefabrik ev ve arazilere olan ilgi tavan yaptı. Detaylar haberimizde…

emlak

PREFABRİK EV, HOBİ BAHÇESİ, BAĞ, ÇİFTLİK, BOSTAN HAYALİ KURANLARA... 800 TL’YE 90 M2 TARLA! YANLIŞ DUYMADINIZ! YARIM DEPO BENZİN FİYATINA TOPRAK ALIN!



Milli Emlak’ın 800 TL`ye satışa çıkardığı tarla son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Kullanacak olan kişilerin sadece kira tutarını ödediği araziyi satın almak için ise için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuru da bulunmak yeterli oluyor. Başvuru sonucu olumlu olduğu takdirde arsa sözleşme yapılarak satılabilir. İşte herkesin konuştuğu o tarla.

Milli Emlak'ın yayınladığı satış ilanı büyük ilgi gördü. 800 TL'ye satılan bu tarla sosyal medyada gündem oldu. İşte 800 TL’ye satılacak olan o tarla.

emlak

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺800,00

Teminat Bedeli ₺240,00

Uygun Yüzölçümü 91,43 m²

İhale Tarihi 28/03/2023

İhale Saati 09:40

İhale Yeri -

İletişim Adresi https://tunceli.csb.gov.tr/

Telefon (428) 213 30 44-45

Taşınmaz No 62010103806

Pafta/Ada/Parsel /111/22

İmar Durumu Hayır

İmar Özellik Adı

Yasal Dayanak 2886 / 45

Taşınmaz Yüzölçümü 91,43 m²

Hazine Hissesi -

Satılacak Yüzölçümü –

MİLLİ EMLAK ARSA SATIYOR MU?

Kullanıcıların, kira tutarını ödedikleri araziyi satın almak için Milli Emlak Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Gerekirse, başvurduğunuz mülk için bir satış sözleşmesi yapabilirsiniz.

TAPULU YERDE ZİLYETLİK OLUR MU?

Tapulu bir mülkünüz varsa, tapuda kayıtlı olan mülkü zamanaşımı veya zilyetlik yoluyla edinemezsiniz.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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