GÜNDEM
12 Şubat 2023 - 15:00

Resmi açıklama az önce geldi! 12 ay kira desteği ve 10.000 TL nakit yardımı başladı!

"Depremden etkilenenlere yardımcı olmak için hükümet 1 yıllık kira desteği sağlayacak. Ayrıca 10.000 TL'lik ayrı bir ödeme daha yapılacak."

GÜNDEM
12 Şubat 2023 - 15:00
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Resmi açıklama az önce geldi! 12 ay kira desteği ve 10.000 TL nakit yardımı başladı!


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen, Güneydoğu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da 10 ilde geniş kapsamlı etkileri olan depremin etkilerini değerlendirmek üzere bugün Adıyaman'a gitti. Adıyaman'dan yapılan canlı yayında Cumhurbaşkanı, depremden etkilenen vatandaşlara 1 yıl boyunca kira yardımı yapılacağını açıkladı. Ayrıca 10.000 TL tutarında da yardım yapılacağını açıkladı.



 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ziyareti sırasında depremden etkilenen vatandaşlara hükümet tarafından 1 yıllık kira desteği sağlanacağını açıkladı. Her bir kişiye 10.000 TL verileceğini ve bir yıl boyunca Adıyaman'da ya da diğer illerde kiralık konutlara taşınabileceklerini belirtti.

 

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Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları'na (THY) depremden etkilenenlerin geliş ve gidişlerinde ücretsiz ulaşım sağlanması talimatını verdi. Havayolu şirketine gerekli talimatların verildiğini kaydetti.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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