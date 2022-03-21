Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan binlerce polisi sevindiren açıklama EGM'den geldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü kamu bankası ile yapılan maaş protokolü ile birlikte egm bünyesinde görev yapan binlerce polise promosyon ödemesi yapılacak. Yapılan anlaşma gereği 5 yıl boyunca polislerin maaşlarına aylık olarak 300 TL promosyon ödemesi yapılacak.
6 ay ara ile zam yapılacak
İmzalanan protokol dahilinde: promosyon ödemeleri, aylık 300.00 TL ile başlayıp, Ocak 2023 tarihi itibari ile her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılarak güncellenecek, ilerleyen süreçte de protokol süreleri dolacak olan birimler, bitiş tarihi 18.03.2027 olacak şekilde Bankanın ilgili şubeleri ile ek protokol imzalayabilecektir.
Emniyet Genel Müdürlüğü bu hususları içeren genelgesini bugün itibariyle 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi
Emniyet Genel Müdürlüğü kamu bankası ile yapılan maaş protokolü ile birlikte egm bünyesinde görev yapan binlerce polise promosyon ödemesi yapılacak. Yapılan anlaşma gereği 5 yıl boyunca polislerin maaşlarına aylık olarak 300 TL promosyon ödemesi yapılacak.
6 ay ara ile zam yapılacak
İmzalanan protokol dahilinde: promosyon ödemeleri, aylık 300.00 TL ile başlayıp, Ocak 2023 tarihi itibari ile her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılarak güncellenecek, ilerleyen süreçte de protokol süreleri dolacak olan birimler, bitiş tarihi 18.03.2027 olacak şekilde Bankanın ilgili şubeleri ile ek protokol imzalayabilecektir.
Emniyet Genel Müdürlüğü bu hususları içeren genelgesini bugün itibariyle 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi