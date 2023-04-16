Resmi Gazete'de duyuruldu! Milyonlarca vatandaş yararlanacak: Bayram sonuna kadar bedava olacak: Liste paylaşıldı







ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLACAK











Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak ücretsiz toplu taşıma ve otoyol uygulamaları hakkında önemli bir karar yayımlandı. Gelen son haberlere göre, köprü ve otoyollar dışındaki tüm yollar 20 Nisan Perşembe 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayımlanan duyuruya göre, yap-işlet-devret projelerinin dışındaki tüm otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram boyunca ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Böylece, Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelinde trafik akışının daha rahat ve düzenli olması hedefleniyor.Ayrıca, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram boyunca şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban gibi tren hatları ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu uygulama, vatandaşların seyahatlerini daha rahat ve ekonomik bir şekilde yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ancak, belirtilen ücretsiz hizmetlerin yap-işlet-devret projelerini kapsamadığına dikkat çekilmektedir. Ayrıca, bu uygulamalardan yararlanmak isteyen vatandaşların belirli kurallara uymaları gerekmektedir. Bu nedenle, Ramazan Bayramı boyunca seyahat edecek olan vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen kurallara uyarak güvenli bir şekilde seyahat etmeleri önemlidir.