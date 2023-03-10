Resmi Gazete’de duyuruldu: SSK BAĞ-KUR 4A 4B 4C’li tüm emeklilere 13.000 TL ödeme verilecek

Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek haber Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Emekli vatandaşlar 13 bin TL ödeme alacak! Peki şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİLERE 13 BİN TL ÖDEMEEmekli vatandaşlara yapılacak olan 13 bin TL ödemenin detayları netleşti. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan duyuruya göre emekli vatandaşlar maaşlarını aldıkları bankaya başvuru yaparak 13 bin TL uygun faizli ödemelerden faydalanabilecek. İlk duyuru Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti Bankası emekli maaşını bankadan alan ya da bankaya taşıyan emekli vatandaşlara 13 bin TL ödeme sağlayacak.
Başvurular şubeye gitmeden mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Garanti Bankası 13 bin TL ödeme başvurusu sonrasında kısa süre içinde tutar hesaba geçecektir. Garanti Bankası yanında Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankaları da maaşını bankadan alan emekli müşterilerine 36 ay vadeli 13 bin TL ödeme yapacak. Emekli vatandaşların ödemeden yararlanması için tek şart maaşın bankadan alınıyor olması. Aynı zamanda maaşını bankaya taşıyan emekli müşteriler 13 bin TL'den daha yüksek tutarlarda da ödeme alabiliyor. En yakın şubelerden başvuru yaptıktan sonra aynı gün içinde ödemelerini alıyorlar. Ödemelerden faydalanmak isteyen müşterilerin şubeden başvuru formunu doldurması ve maaş taşıma işlemini yapması gerekiyor.