GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 22:44

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim kararlarını açıkladı!

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli kararlar alınacağı belirtildi. Acele karar üzerine Resmi Gazete'de yayımlanırken 31 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yürürlükler haberimizde yer almaktadır

GÜNDEM
01 Kasım 2022 - 22:44
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim kararlarını açıkladı!


31 Ekim 2022 tarihli ve 31999 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararları başlığı altında yayımlanan kararlar Resmi Gazete'de yer alırken birçok kişi konu hakkında araştırma yapmaktadır. 31 Ekim kararları nelerdir? Cumhurbaşkanı hangi kararlar aldı? İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

-Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6320)



-Çukurova Hava Limanının Uluslararası Giriş ve Çıkışlara Açık Daimi Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6321)

-Bayburt İli, Demirözü İlçesine Doğal Gaz Ulaştırılabilmesi İçin İhtiyaç Duyulan RMS-A Şehir Giriş İstasyonunun Yapımı Amacıyla, Esentepe Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6322)

-Ankara İli, Mamak İlçesi, Nenek Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6323)

-154 kV Polateli 380 TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6324)

-Manisa İli, Soma İlçesinde Kurulacak Soma Kolin TES Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak GES) İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6325)

-154 kV Pülümür TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6326)

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6333)

ATAMA KARARLARI

Karar: 2022/544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589

İLAN BÖLÜMÜ

-Yargı İlânları

-Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

-Çeşitli İlânlar

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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