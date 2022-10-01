EKONOMİ
01 Ekim 2022 - 22:43

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı Mevduat hesapları hakkında değişikliğe gidildi!

Resmi Gazete'de yer alan karar kapsamında, "Kur korumalı Mevduat" hesabında tüzel kişiler hakkında değişikliğe gidildi. 31 Aralık 2021-30 Eylül 2022 tarihleri arasında herhangi bir gün içerisinde dolar, sterlin TL’ye çevrilebileceği duyuruldu. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

EKONOMİ
01 Ekim 2022 - 22:43
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı Mevduat hesapları hakkında değişikliğe gidildi!


Resmi Gazete içerisinde 'Kur Korumalı Mevduat" sistemiyle alakalı değişikliğin yapıldığı yer aldı. Kur korumalı Mevduat sisteminde yapılan değişiklik ile beraber tüzel kişiler, 31 Aralık 2021-30 Eylül 2022 tarihleri arasında herhangi bir gün içerisinde döviz hesabının TL’ye çevrilebileceği açıklandı. İşte detaylar…

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadeler kullanıldı: 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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