GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 10:17

Resmi Gazete'de yayımlandı! Macaristan vatandaşları Türkiye'ye kimlik ile giriş yapabilecek

Türkiye Macaristan arasında geçişler artık kimlikle yapılacak. Karar Cumhurbaşkanı imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tüm detaylar…

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 10:17
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Macaristan vatandaşları Türkiye’ye kimlik ile giriş yapabilecek


Macaristan'dan Türkiye'ye yapılacak olan turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlanacak. Cumhurbaşkanı imzası ile tamamlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KİMLİKLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK

Macaristan kimlik kartı bulunan vatandaşların Türkiye'ye giriş yapmaları durumunda her 180 gün için azami 90 gün istikamet süreli turistik amaçlı seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlanacak. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince yayımlanan karar Resmi Gazete’de yer aldı.



Bu kapsamda artık Macaristan vatandaşları kimlik kartlarını kullanarak Türkiye'de turistik seyahatlerini gerçekleştirebilecek. Kimlik kartı uygulaması 180 günlük süreç için geçerli olacak.

macaristan vize muafiyeti

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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