Resmi Gazete’de yayımlandı! Macaristan vatandaşları Türkiye’ye kimlik ile giriş yapabilecek







KİMLİKLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK







Macaristan'dan Türkiye'ye yapılacak olan turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlanacak. Cumhurbaşkanı imzası ile tamamlanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Macaristan kimlik kartı bulunan vatandaşların Türkiye'ye giriş yapmaları durumunda her 180 gün için azami 90 gün istikamet süreli turistik amaçlı seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlanacak. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince yayımlanan karar Resmi Gazete’de yer aldı.Bu kapsamda artık Macaristan vatandaşları kimlik kartlarını kullanarak Türkiye'de turistik seyahatlerini gerçekleştirebilecek. Kimlik kartı uygulaması 180 günlük süreç için geçerli olacak.