GÜNDEM
20 Kasım 2021 - 08:10

Resmi Gazete 'de yeni 4 atama

Yeni yayınlanan Resmi Gazete'de 4 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

GÜNDEM
20 Kasım 2021 - 08:10
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Resmi Gazete 'de yeni 4 atama
DÖRT REKTÖR ATAMASI



Yeni yayınlanan Resmi Gazete’de yeni atamaların yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan Atama kararlarına göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 12'nci maddeleri gereğince her iki görevinden alınarak Cengizer’den boşalan UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği görevine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, atandı.
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