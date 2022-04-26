GÜNDEM
26 Nisan 2022 - 10:43

Resmi Gazetede yayınlandı! Ramazan Bayramı boyunca otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı sebebiyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Öte yandan bazı köprüler ve yolları bu durum kapsamayacak.

GÜNDEM
26 Nisan 2022 - 10:43
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Resmi Gazetede yayınlandı! Ramazan Bayramı boyunca otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı sebebiyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı .Alınan karara göre 30 Nisan saat 00.00’de 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında olan tüm otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.Öte yandan bazı yolları ve köprüleri kapsamayacak olan kararda, geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.

Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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