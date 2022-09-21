YAŞAM
21 Eylül 2022 - 14:14

Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu

Burdur'da bir restoranda çıkan tartışma kavgaya döndü. Olayda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi başına vurulan dipçik darbesiyle yaralandı. İki gurubun kavga anı ve polisin siren sesini duyup etrafa kaçışmaları, vatandaşın mobil cihaz kameralarına kaydedildi.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 14:14
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Restoranda başlayan kavga sokağa taştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu

İddiaya göre, E.S. eski kız arkadaşı nedeniyle bir süredir husumeti olan E.Ç.'nin çalıştığı restorana geldi. Restoranda çıkan tartışma büyüyerek Fevzi Paşa Caddesi'ne taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. adlı şahıs ağabeyi E.Ç.'yi çağırarak, yardım istedi. Bunun üzerine arabasıyla caddeye gelen ağabey E.Ç., havaya iki el ateş açtı. E.Ç., bundan sonra av tüfeğinin dipçiği ile S.N. isimli şahsın başına vurdu. Esnaf ve vatandaşların ihbarıyla olay mahaline gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları yakaladı. Elinde av tüfeği yer alan E.Ç. ise kaçmaya çalıştı ve elindeki av tüfeğini bir apartmanın bahçesine attı. Polis ekipleri kaçan E.Ç.'yi yakalayarak, av tüfeğini buldu. Olayda yaralanan S.N., Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya karışan E.Ç. ve E.Ç. isimli kardeşler ile F.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerince E.Ç.'ye ait araçta gerçekleştirilen aramalarda ise 1 adet sopa, 2 adet kasap bıçağı ve tabanca elde edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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